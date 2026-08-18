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Quem é Alex Arce? Rival do Fluminense, paraguaio é artilheiro da Libertadores

Artilheiro paraguaio enfrenta o Fluminense nas oitavas da Libertadores

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 15:52
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Alex Arce com a braçadeira de capitão apontando para a arquibancada
Alex Arce, atacante do Rivadavia (Foto: Reprodução/Instagram)

O Fluminense terá pela frente novamente um dos principais goleadores da atual edição da Copa Libertadores. Camisa 9 do Independiente Rivadavia, o paraguaio Alex Arce é o artilheiro da competição, com oito gols, e chega ao duelo decisivo contra o Tricolor nesta terça-feira (18), como uma das principais armas da equipe argentina.

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Aos 31 anos, Álex Arce é centroavante e atualmente defende o Independiente Rivadavia. O atacante começou a carreira profissional no Cerro Porteño e também passou por Rubio Ñu e Sportivo Ameliano, onde começou a ganhar maior destaque. O que levou o jogador a assinar com o Independiente Rivadavia pela primeira vez em 2023.

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O bom rendimento pelo clube argentino chamou a atenção da LDU Quito, para onde se transferiu em 2024. No futebol equatoriano, Arce manteve o protagonismo e terminou a temporada como artilheiro da Liga Equatoriana, com 28 gols.

De volta ao Independiente Rivadavia, Arce vive o principal momento de sua carreira na Libertadores. O atacante marcou oito gols em seis partidas na competição e lidera a artilharia do torneio. O destaque veio principalmente nos confrontos contra o Deportivo La Guaira. Nas duas partidas diante da equipe venezuelana, Arce marcou seis gols, com dois hat-tricks.

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No primeiro encontro, em Mendoza, o paraguaio balançou as redes três vezes na vitória por 4 a 1. Na partida de volta, Arce repetiu a atuação e marcou novamente três gols, chegando a seis tentos apenas nos dois jogos contra o clube venezuelano. A sequência ajudou o Independiente Rivadavia a construir uma campanha histórica na fase de grupos.

Arce marcou duas vezes contra o Fluminense

O Fluminense também está entre as vítimas do centroavante na Libertadores. Arce marcou um gol em cada confronto da fase de grupos contra o Tricolor, somando dois gols diante da equipe brasileira. No Maracanã, o atacante marcou na vitória por 2 a 1 do Independiente Rivadavia. Na Argentina ele voltou a marcar no empate em 1 a 1.

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Com as equipes voltando a se enfrentar após a fase de grupos, Arce novamente aparece como uma das principais ameaças ao Fluminense. No duelo de ida das oitavas de final, no Maracanã, as equipes empataram em 0 a 0. Agora, a decisão acontece nesta terça-feira (18), em Rivadavia, com o atacante paraguaio novamente no radar da defesa Tricolor.

Alex Arce entrando no gramado de mãos dadas a uma criança
Alex Arce, atacante do Rivadavia (Foto: Reprodução/Instagram)

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