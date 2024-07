Bola de Ouro não é vencida por um brasileiro desde 2007, com Kaká (Foto: Reprodução/France Football)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 12:27 • Paris (FRA)

O jornal francês "L'Équipe" informou, na manhã desta terça-feira (16), que há um quarteto favorito na corrida pela Bola de Ouro. Rodri, Vini Jr, Bellingham e Lautaro Martínez são os jogadores que abriram vantagem na corrida pelo prêmio.

Rodri, segundo o veículo, é o principal candidato. Depois de temporada positiva com o Manchester City, sendo crucial no título da Premier League, o volante conquistou a Eurocopa com a Espanha e foi eleito o melhor jogador da competição.

A dupla do Real Madrid, que tinha total favoritismo após vencer a Champions League, perdeu força pelos desempenhos em seus continentais de seleções. Vini ficou fora das quartas de final da Copa América por suspensão e viu o Brasil cair para o Uruguai nos pênaltis, enquanto Bellingham foi justamente derrotado na final europeia com a Inglaterra.

Lautaro, porém, é um nome surpreendente. O centroavante, mesmo com grande desempenho pela Inter de Milão no Campeonato Italiano, não estava nem mesmo entre os dez mais cotados para a Bola de Ouro. Porém, na Copa América, brilhou com cinco gols, incluindo o título, na prorrogação diante da Colômbia. O desempenho na competição acabou elevando seu nome na briga.

A lista dos 30 indicados ao prêmio será divulgada no dia 4 de setembro. Já o evento, no tradicional Théâtre du Châtelet, em Paris (FRA), acontecerá no dia 28 de outubro, uma segunda-feira.

Rodri é o favorito para levar a Bola de Ouro (Foto: FRANCK FIFE / AFP)