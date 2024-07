Mbappé celebra chegada ao Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 10:37 • Madri (ESP) • Atualizada em 16/07/2024 - 12:42

Mbappé foi apresentado nesta terça-feira (16) como o mais novo reforço do Real Madrid. O francês, diante de 80 mil pessoas no Santiago Bernabéu, oficializou sua chegada ao clube merengue, onde utilizará a camisa 9 e terá vínculo até junho de 2029.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista coletiva após o evento, o astro foi perguntado sobre o processo de convencimento em relação à transferência. Além dos compatriotas de Kylian, o brasileiro Vini Jr também parece ter tido um papel importante.

- Os franceses insistiram muito para que eu viesse. Outro que fazia isso era Vinícius, que mandava eu vir para que jogássemos juntos no ataque. Mal posso esperar para jogar com ele, Bellingham e outros jogadores de topo do clube - disse o atacante.

Apesar da amizade, Mbappé e Vini Jr atuam na mesma posição (setor esquerdo de ataque do campo), o que poderia gerar certa dor de cabeça para Carlo Ancelotti na montagem do time. Entretanto, o novo reforço blanco garantiu não estar preocupado com a situação.

- Vou jogar onde o "mister" quiser. Posso jogar nos três lugares do ataque, isso é um detalhe, não um debate. O mais importante é estar bem física e mentalmente. Chego ao maior clube do mundo com humildade, e a prioridade agora é me adaptar bem ao coletivo - completou.

Mbappé e Vini Jr juntos em cerimônia (Foto: Reprodução / Instagram)

O vínculo entre Kylian e Real Madrid deve ter duração de cinco anos, expirando ao fim do primeiro semestre de 2029. Na capital espanhola, o craque deve receber 15 milhões de euros anuais (R$ 89 milhões na cotação atual), além de um bônus de assinatura dez vezes maior que o salário, dividido em cinco anos.