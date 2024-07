Rodri é eleito melhor jogador da Eurocopa

Rodri celebra prêmio de melhor jogador da Eurocopa (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 19:04 • Berlim (ALE)

O volante Rodri, da Espanha, foi eleito pela Uefa como melhor jogador da Eurocopa. O meio-campista foi um dos grandes símbolos da seleção que conquistou o tetracampeonato continental.

Além de contribuir com um gol durante a campanha - marcado contra a Geórgia na fase de oitavas de final -, foram 55% de duelos ganhos, 93% de acerto no passe curto, 81% no longo, 41 bolas recuperadas e 13 desarmes. Números que comprovam a positiva jornada construída pelo jogador.

A decisão, porém, não trouxe um capítulo de brilho para Rodri. Apesar do bom desempenho nos demais jogos e da expectativa criada por seu desempenho ao longo de 2022-23, o volante se lesionou no final da primeira etapa contra a Inglaterra, ao travar finalização de Harry Kane, e precisou ser substituído antes do início do segundo tempo.

Rodri beija prêmio de melhor jogador da Eurocopa (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP)

Apesar do desfalque do craque na metade decisiva de partida, a Fúria superou o English Team por 2 a 1 neste domingo (14) e conquistou o quarto título de sua história na Eurocopa. Em segundo tempo agitado, Nico Williams abriu o placar para a Espanha com menos de um minuto; Palmer deixou tudo igual para os Três Leões, mas Mikel Oyarzabal, a quatro minutos do fim, se esticou e fez o gol do título.