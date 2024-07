Bremer em comunidade de São Paulo (Foto:Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 10:43 • Rio de Janeiro

O zagueiro Bremer, da Juventus-ITA e que esteve na última Copa América com a Seleção Brasileira, visitou o projeto social UDEB Gerando Frutos e Unidos do Bola, no Parque Esplanada, comunidade do município de Embu das Artes, na Grande São Paulo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Recém-chegado ao Brasil, o jogador fez questão de interromper suas férias para visitar os projetos sociais que há 10 anos trabalham para levar esporte e lazer a uma parcela mais carente da população do Embu das Artes.

- Eu me identifico muito com a situação destas crianças. Vim de uma comunidade pobre da Bahia, cheguei em São Paulo e não tinha nem onde morar. Então, com um pouco de incentivo e orientação, esses jovens e crianças podem, não só se tornar atletas, mas, advogados, médicos, professores e, o principal, pessoas de bem - afirmou o jogador.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Durante a visita, o defensor distribui autógrafos, conversou com as crianças e presenteou os projetos sociais com bolas.

- Já ajudava de longe, mas estava devendo uma visita. Mesmo com a correria por conta da Copa América, fiz questão de vir. Acho que é importante essa troca. Acredito muito que podemos fazer a diferença na vida de todos esses meninos e meninas - finalizou Bremer.

Pela Juve, Bremer já entrou em campo 83 vezes, todas como titular, marcou oito gols, deu uma assistência e saiu de campo 38 vezes sem ser vazado. Somente em 2023/24, o brasileiro realizou 40 jogos, balançou as redes três vezes e impediu a equipe de sofrer gol em 19 duelos, faturando ainda a Copa da Itália, sua primeira conquista pela Velha Senhora.