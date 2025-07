Champions League: veja os resultados do primeiro dia de playoffs

A Champions League teve início nesta terça-feira (8), com os jogos da primeira rodada de playoffs. A fase qualificatória, ao todo, envolve quatro rodadas, qualificando sete clubes à fase de liga, prevista para iniciar no dia 16 de setembro.

continua após a publicidade

➡️ Uefa muda regulamento para o mata-mata da próxima Champions League

➡️ Champions League está de volta! Saiba todas as informações da temporada 2025/26

O primeiro gol da competição, inclusive, foi de um brasileiro. Gabriel Busanello, ex-Chapecoense e Juventude, abriu os caminhos do triunfo do Malmö diante do FC Iberia, da Geórgia, por 3 a 1 em Tbilisi, e inaugurou as redes europeias no estágio inicial da principal competição europeia.

continua após a publicidade

✅ Resultados da Champions League - 1ª fase eliminatória - Jogos de ida

⚽ KuPS (FIN) 1x0 Milsami Ortei (MOL)

⚽ The New Saints (GAL) 0x0 Shkëndija (MAC)

⚽ Iberia (GEO) 1x3 Malmö (SUE)

⚽ Levadia (EST) 0x1 RFS (LET)

⚽ Drita (KOS) 1x0 Differdange 03 (LUX)

⚽ Víkingur (IFA) 2x3 Lincoln Red Imps (GIB)

⚽ Egnatia (ALB) 1x0 Breidablik (ISL)

⚽ Virtus (SMA) 0x2 Zrinjski Mostar (BOS)

⚽ Olimpija Ljubljana (SVN) 1x1 Kairat (CAZ)

⚽ Noah (ARM) 1x0 Buducnost Podgorica (MON)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Nesta quarta-feira (9), o primeiro round terá continuidade com jogos interessantes. O Steaua Bucareste, campeão do torneio em 1985/86 e atual vencedor da liga da Romênia, enfrenta o Inter Club d'Escaldes em casa, no Estádio Ghencea. Já o Ludogorets, que foi figurinha carimbada em competições recentes, duela com o Dinamo de Minsk.

Para quem gosta de uma rivalidade, recomenda-se acompanhar o duelo entre Shelbourne, da Irlanda, e Linfield, da Irlanda do Norte. Os países têm conflito territorial histórico, e apesar de um acordo de paz no fim do século passado, as tensões continuam. O duelo entre Zalgiris (LIT) e Hamrun Spartans (MLT) completa o dia.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

A fase de liga da Champions está prevista para ter início no dia 16 de setembro, nos mesmos moldes da última jornada. Já a decisão está prevista para acontecer no dia 30 de maio de 2026, com o palco sendo a Puskás Arena, localizada em Budapeste, capital da Hungria.