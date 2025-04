Punições a astros do Real Madrid é divulgada; Bellingham é salvo

Não foi só o título da Copa do Rei que o Real Madrid perdeu; Rüdiger e Lucas Vázquez foram punidos com cartões vermelhos e desfalcarão o clube espanhol por seis e dois jogos, respectivamente. Bellingham teve a punição retirada. As sanções foram divulgadas pelo Comitê Disciplinar da Espanha.

Rüdiger, apesar da punição mais pesada, se lesionou na decisão e cumprirá os jogos enquanto estiver fora. O jogador ficará fora por cerca de um mês e meio, e só voltará na próxima temporada do Real Madrid. Lucas Vázquez, por outro lado, teve sua sanção aplicada somente na Copa do Rei. Isso significa que o jogador não perderá jogos por LaLiga, apenas na próxima edição da competição espanhola.

Relembre as punições

Ao fim da Copa do Rei, após Koundé marcar o gol derradeiro do título, os ânimos dos jogadores ficaram à flor da pele. Em uma falta marcada a favor do Barcelona na reta final do jogo, Rüdiger ficou tão irritado que arremessou um objeto em direção ao árbitro. O jogador, um dia depois, se desculpou com a torcida do Real Madrid, e com o juiz da partida. Mesmo com o pedido de perdão, Rüdiger sofreu seis jogos de punição.

Lucas Vázquez também havia se irritado com a falta marcada a favor do Barcelona. O jogador estava no banco de reservas durante o momento, e invadiu o gramado para protestar contra a decisão do árbitro. O juiz Ricardo de Burgos Bengoetxea então o expulsou, e assim, o jogador desfalcará o Real Madrid por dois jogos, em partidas pela Copa do Rei.

Bellingham, diferentemente dos jogadores, foi expulso após o apito final do confronto. A sanção foi divulgada somente na súmula, quando o árbitro Bengoetxea acusou o jogador de se dirigir ao árbitro de forma acintosa, precisando ser contido por companheiros. Entretanto, após o Real Madrid apresentar vídeos em defesa ao inglês, a punição foi retirada.