Antonio Rüdiger, destaque do Real Madrid na temporada, se desculpou por uma atitude polêmica na final da Copa do Rei. O zagueiro, substituído por apresentar desgaste ao longo do confronto, foi expulso por atirar um objeto para dentro do campo, em direção ao árbitro Roberto de Burgos Bengoetxea.

A situação aconteceu já nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação diante do Barcelona, que venceu por 3 a 2. No último lance do duelo, Mbappé tentou jogada individual, mas o basco apitou uma infração em movimento do francês com o braço que encostou no rosto de Eric García. Da área técnica, o alemão arremessou um artefato para dentro das quatro linhas, e foi expulso.

Ao ser apresentado ao cartão vermelho, Rüdiger precisou ser contigo pelos companheiros para não piorar a situação. Agora, o defensor enfrenta uma possível sanção de quatro a doze jogos pelo ato polêmico no duelo.

- Definitivamente não há desculpas para o meu comportamento na última noite. Peço desculpas por aquilo. Jogamos uma partida muito boa a partir da segunda etapa, mas depois dos 111 minutos, não pude ajudar meu time, e antes do apito final cometi um erro. Desculpas novamente ao árbitro e a todos que eu desapontei na última noite - afirmou Antonio, através de sua conta no "X".

❌ Como foi a derrota do Real Madrid na Copa do Rei?

No Estádio de La Cartuja, em Sevilha, o Barcelona levou a melhor sobre o Real Madrid já na prorrogação. Os catalães saíram na frente com Pedri, ainda na primeira etapa; no segundo tempo, Mbappé e Tchouaméni viraram, mas rapidamente, Ferrán Torres deixou tudo igual e levou o duelo ao tempo extra. Restando cinco minutos para o fim dos 30' adicionais, o zagueiro francês Jules Koundé acertou lindo chute de fora da área e garantiu o triunfo.