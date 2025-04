Real Madrid confirma lesão de Rüdiger até o fim da temporada

Antonio Rüdiger não joga mais com a camisa do Real Madrid nesta temporada. O zagueiro tornou-se mais uma baixa da defesa merengue após sofrer uma ruptura parcial do menisco externo da perna esquerda na final da Copa do Rei, vencida pelo Barcelona no último sábado (26). Contudo, o alemão deve estar recuperado para a disputa do Mundial de Clubes, em junho.

Durante a prorrogação do clássico, Rüdiger foi substituído aos seis minutos, dando lugar a Endrick. Ele ficará ausente dos gramados entre seis e oito semanas, de modo que o tira das últimas rodadas de La Liga.

— Nosso jogador Antonio Rüdiger passou por uma cirurgia bem-sucedida hoje para tratar uma ruptura parcial no menisco externo da perna esquerda. A operação foi realizada pelo Dr. Manuel Leyes sob a supervisão dos Serviços Médicos do Real Madrid. Rüdiger começará em breve o trabalho de restauração — publicou o Real Madrid em comunicado nas redes sociais do clube.

Além do alemão, o time de Carlo Ancelotti conta com os defensores Éder Militão; Ferland Mendy; Dani Carvajal, e o meio-campista Eduardo Camavinga no departamento médico.

Rüdiger, zagueiro titular do Real Madrid, ao lado do brasileiro Endrick (Foto: Thomas Coex/AFP)

A final da Copa do Rei foi marcada por diversas polêmicas antes e depois do jogo. Durante uma manifestação contra uma marcação da arbitragem no final do jogo, Rüdiger foi expulso por atirar um objeto para dentro de campo, em direção ao árbitro Roberto de Burgos Bengoetxea. Devido ao ocorrido, o defensor pode sofrer uma suspensão de quatro jogos.

Por conta da atitude, considerada extremamente indisciplinar, a Federação Espanhola pode aumentar a punição do atleta após o vermelho. Com o fim da Copa do Rei, a tendência é que a punição seja aplicada para os jogos em La Liga. Ao ser apresentado ao cartão vermelho, Rüdiger precisou ser contigo pelos companheiros para não piorar a situação. O julgamento do caso será resolvido nesta terça-feira (26), assim como as situações das expulsões dos companheiros Jude Bellingham e Lucas Vázquez.