A derrota do Real Madrid para o Barcelona por 3 a 2, na final da Copa do Rei, ficou marcada por lances polêmicos para os dois lados. No fim do confronto, jogadores merengues se irritaram com o árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea por conta de decisões ao longo do confronto, o que gerou problemas mesmo depois do apito final.

continua após a publicidade

➡️ Na prorrogação e com emoção, Barcelona vira sobre o Real Madrid e conquista a Copa do Rei

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ao todo, o clube da capital deixou a Andaluzia com três cartões vermelhos na bagagem. Antonio Rüdiger, que já havia sido substituído, atirou um objeto no gramado e foi expulso ainda com a bola rolando; Vázquez, ao adentrar o gramado para contestar uma marcação, também foi mandado para o chuveiro minutos mais cedo.

continua após a publicidade

Porém, na súmula do confronto, o árbitro basco também registrou um vermelho para Jude Bellingham. Segundo Bengoetxea, o inglês se dirigiu ao corpo que conduzia "El Clásico" de maneira acintosa, precisando até mesmo ser contido pelos companheiros.

👀 Veja o que disse a súmula:

⚽ Rüdiger: "Lançar um objeto desde o banco sem me atingir. Depois de ser expulso, teve que ser contido por vários membros do corpo técnico, mostrando atitude agressiva".

⚽ Vázquez: "Protestar uma de nossas decisões, entrando vários metros no campo de jogo com gestos de inconformidade".

⚽ Bellingham: "Uma vez findado o jogo, se dirigiu até nós de maneira agressiva, tendo que ser contido por seus companheiro".

continua após a publicidade

➡️ Com Brasil de olho, Ancelotti se pronuncia sobre possível demissão no Real Madrid

🔴🟡🏆 Como foi o clássico entre Barcelona e Real Madrid, pela Copa do Rei?

No Estádio de La Cartuja, em Sevilha, o Barcelona levou a melhor sobre o rival já na prorrogação. Os catalães saíram na frente com Pedri, ainda na primeira etapa; no segundo tempo, Mbappé e Tchouaméni viraram, mas rapidamente, Ferrán Torres deixou tudo igual e levou o duelo ao tempo extra. Restando cinco minutos para o fim dos 30' adicionais, o zagueiro francês Jules Koundé acertou lindo chute de fora da área e garantiu o triunfo.