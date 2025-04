Xabi Alonso, na mira do Real Madrid, já tem substituto definido, diz jornal

Xabi Alonso é o principal nome para assumir o Real Madrid. O técnico encantou a Europa por seu trabalho no Bayer Leverkusen, e é listado como o favorito para suprir a provável saída de Carlo Ancelotti rumo à Seleção Brasileira, segundo a imprensa espanhola.

E para não ficar a ver navios, os alemães já têm um plano para 2025-26. Trata-se do basco Imanol Alguacil, que anunciou o fim de seu ciclo na Real Sociedad ao final da temporada atual, depois de quase seis anos e meio à frente dos Donostiarras.

Conforme a "Sky Sports" informou, Alguacil é bem avaliado pela diretoria dos "Onze da Fábrica", devido ao trabalho principalmente em competições europeias. O comandante levou a Real, inclusive, ao mata-mata da Champions League de 2023-24, caindo diante do bom PSG de Luis Enrique.

Imanol Alguacil pode substituir Xabi Alonso, alvo do Real Madrid, no Bayer Leverkusen (Foto: Reprodução / Instagram)

🔮 Xabi Alonso vai assumir o Real Madrid?

Alonso tem chances de deixar o futebol alemão rumo a Valdebebas a partir de junho. O também basco construiu carreira como jogador por cinco anos no Santiago Bernabéu, e tem um acordo com a diretoria germânica para sair rumo a algum de seus antigos clubes caso haja proposta, o que parece iminente com o fim do ciclo de Ancelotti.

O italiano é um sonho antigo de Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a Seleção Brasileira. Com a crise vivida na Espanha, incluindo dois vices para o Barcelona e a queda dura na Champions para o Arsenal, há possibilidades de uma saída, e, consequentemente, a aproximação do Brasil.

Em 2023, as partes chegaram a um acordo para a chegada de Carletto ao fim do contrato então vigente, que expiraria em junho do ano seguinte. Porém, o europeu escolheu ampliar o vínculo com os Merengues por dois anos, o que levou a chegada de Dorival Júnior, já demitido em março.