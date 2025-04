Desafeto de Vini Jr declara ‘ódio’ a atletas do Real Madrid

Vini Jr, craque do Real Madrid, costuma ser alvo de adversários no futebol espanhol. O jeito irreverente de jogar, os dribles, as celebrações e as provocações formam um pacote que tira atletas de sua paz em partidas locais. E Pablo Maffeo, do Mallorca, é um deles.

O lateral-direito já teve problemas com Vinícius em confrontos entre as duas equipes, e voltou a falar sobre a animosidade com os jogadores merengues em embates, em entrevista concedida à Rádio Marca Baleares.

- Não sou anti-madridista, não ligo se ganham ou perdem. Mas não gosto dos jogadores deles, vejo eles como desrespeitosos, com minha experiência. É questão de sentimento. Sou um verdadeiro "pé no saco", e ninguém me vence nisso. Faço o que eu quiser, e não me importo com o resto. Ninguém vai mudar meu jeito - declarou o defensor.

✅ Vini Jr, do Real Madrid, já brigou com Pablo Maffeo

Maffeo e Vini Jr têm rixas desde a temporada 2022-23, quando discutiram seguidas vezes em duelos entre Real e Mallorca. No início de 2025, inclusive, o espanhol afirmou que nocautearia o brasileiro em apenas dez segundos se precisassem resolver o entrevero em uma luta. Porém, ao tratar do tema de racismo na ocasião, demonstrou consciência e defendeu o camisa 7 merengue.

Vini Jr e Pablo Maffeo dividem bola em confronto entre Real Madrid e Mallorca (Foto: Jaime Reina / AFP)

- A Espanha não é um país racista. Obviamente, tem quatro ou cinco idiotas, como em todos os lados. O Vinícius é muito afetado por isso, e obviamente, isso não é agradável. Ele é afetado, e essa situação é muito ruim. Temos que condenar sempre - afirmou Pablo.