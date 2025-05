PSG e Inter medem forças coletivas na final da Champions League

Por Felipe Barbalho

Especial para o LANCE!

Não é a final das mais estreladas. Mas é dos sonhos de muita gente boa. Paris Saint-Germain e Internazionale desbancaram os queridinhos pelo caminho e decidem a Champions League neste sábado, a partir de 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique.

continua após a publicidade

➡️Brasileiros na Champions: parque temático vira atração para torcedores sem ingresso

➡️Luis Enrique projeta história no PSG para a final da Champions League

➡️Dembélé sobre final da Champions com PSG: ‘Talvez com Mbappé fôssemos mais fortes’

De patinho feio a cisne branco na temporada, os dois times se mostraram dignos do título de finalista. O PSG eliminou em sequência todos os ingleses que passaram para as oitavas: Aston Villa, Liverpool e Arsenal. A Inter ganhou do Bayern de Munique, na Allianz Arena, e fez dois jogos memoráveis contra o Barcelona.

continua após a publicidade

Equipes sem craques badalados, como Real Madrid, tampouco dirigidos por técnicos venerados, como o Manchester City de Pep Guardiola. Mas com um conjunto de fazer inveja a qualquer torcida.

Marquinhos x Lautaro: duelo PSG e Inter de Milão

Engrenagem que só funciona porque existe aquela tal da união tão em falta em muitos times por aí. Esta harmonia ficou evidente na véspera da final, quando os principais líderes de PSG e Inter participaram das entrevistas coletivas oficiais da Uefa.

continua após a publicidade

Pelo time francês, foram Dembélé e Marquinhos, depois o técnico Luis Enrique. Ao deixarem a sala para a entrada do espanhol, os dois jogadores foram aplaudidos pelo treinador, numa clara demonstração do bom ambiente da equipe, registrado em diversas respostas dos três ao longo da sexta-feira.

- É preciso ter equilíbrio. Não teremos um jogador desmotivado. Se o coletivo estiver forte, superaremos isso com mais facilidade. O coletivo sempre vem em primeiro lugar — disse Marquinhos, zagueiro brasileiro de 31 anos, o jogador mais velho do PSG, time em que joga há 12 temporadas e, por isso tudo, é o capitão.

É dele, aliás, uma das missões mais árduas individualmente na final: vigiar o atacante argentino Lautaro Martínez, jogador com mais gols na Champions entre todos os presentes em Munique. Fez nove até agora, um a mais que Dembélé, artilheiro do PSG.

O 10 e faixa da equipe italiana encara outra disputa particular com Marquinhos. Quem vencer vai se tornar apenas o quarto jogador não europeu a erguer a Orelhuda, apelido da taça da Champions. Antes deles, apenas os argentinos Redondo, pelo Real Madrid, em 2000, e Zanetti, da Inter, em 2010, e o brasileiro Marcelo, também pelos merengues, em 2022, tiveram a honra.

- Melhoramos muito como equipe, crescemos e enfrentamos adversários de muito valor, em estádios difíceis. Ganhamos respeito nesta competição. Agora temos a chance de conquistar nosso objetivo - disse Lautaro, de 27 anos, em sua sétima temporada na Inter.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Fortes defensivamente, certeiros no ataque. Inspirados pelos seus líderes, PSG e Inter entram em campo a 100%, sem desfalques ou desculpas. Para quem vai a sua torcida?