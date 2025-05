Por Felipe Barbalho

Especial para o Lance!

Ter ingresso comprado para a final da Champions League virou detalhe para quem vai a Munique por esses dias. Pelo menos é o que deixaram claro muitos brasileiros que circularam pela Fan Zone, no Olympiapark, durante a quinta-feira, antevéspera do jogo entre PSG e Inter de Milão. O Lance! conversou com alguns deles diretamente do parque temático para saber a expectativa para a grande decisão.

O Festival da Champions no Olympiapark abriga o palco com telão onde será exibida a final no sábado. Até o apito inicial, os fãs podem tirar fotos com réplicas da tradicional orelhuda, apelido da taça do torneio, e ganhar brindes nos estandes de patrocinadores da Uefa, participando das brincadeiras propostas relacionadas a futebol. Também há espaço, claro, para comprar souvenires personalizados da decisão do torneio.

Ativações no parque temático antes da final da Champions, em Munique (Foto: Felipe Barbalho)

Entre ativações de patrocinadores misturando brincadeiras com distribuição de brindes temáticos, eles fizeram parte do primeiro grupo de fãs que visitou o parque temático armado temporariamente para promover o maior torneio de clubes do mundo.

— A gente se inscreveu para comprar ingresso da final, mas não conseguiu. Pelo menos a gente está aqui, para sentir esse clima maravilhoso — disse Natan, de 16 anos, torcedor do Santa Cruz, ao lado do pai Rogério ao Lance!.

Perto deles, um trio de amigos experiente nesse tipo de viagem reforçou que vale a pena ir para a sede do jogo mesmo sem ingresso comprado.

— Vamos a finais de Champions desde 2017. É a terceira vez sem ingresso — disse Rafael, torcedor do Sport, ao lado de dois amigos, um deles com a camisa do Náutico.

Rafael, torcedor do Náutico (Foto: Felipe Barbalho)

E mesmo quem não nasceu no Brasil fala esta mesma língua da paixão pela celebração do futebol.

— Já fui a outras três finais. Mas o bilhete está muito caro. Está 3 mil, 4 mil, 5 mil euros. Mas estou aqui, tem telão, vamos fazer uma festa — disse o romeno Luciano, em bom português, aprendido graças a um amigo que fez justamente numa viagem para final de Champions.

