A vida do Manchester City ficou mais difícil para a última rodada da Fase de Liga da Champions League após a derrota para o PSG. Em virada histórica, os Bleus venceram, por 3 a 2, na 7ª rodada desta quarta-feira (22), no Parc des Princes, e a equipe de Pep Guardiola precisa vencer para tentar classificar aos playoffs da competição. Os gols da partida foram marcados por Jack Grealish e Haaland aos visitantes, Dembelé, Barcola e João Neves aos franceses.

Com o resultado, o PSG respirou na Liga dos Campeões e alcançou a décima colocação, com 10 pontos, mas sem chances de classificar direto às oitavas de final. Por outro lado, o City chegou ao quarto jogo sem vencer na competição e ocupa o 25° lugar como o primeiro time fora da zona de classificação.

Como foi o jogo?

Atuando em casa, o PSG conseguiu tomar o controle das ações do jogo e foi superior nos primeiros minutos contra o Manchester City. Na melhor oportunidade dos franceses, Fabián Ruiz finalizou livre na área e viu Gvardiol salvar em cima da linha.

Do lado inglês, apesar de ter jogado em muitos momentos sem a bola, a equipe conseguiu segurar o resultado no primeiro tempo e viu De Bruyne e Savinho obrigarem Donnarumma a fazer boas defesas.

No último lance da primeira etapa, Hakimi teve gol anulado por impedimento de Nuno Mendes. O lateral português recebe na área em lance rápido, toca para Barcola, que rolou para o camisa 2 abrir o placar. No entanto, com auxílio do VAR, a arbitragem marca a infração.

Na volta do intervalo, as instruções de Pep Guardiola deram efeito e o City abriu 2 a 0 em menos de dez minutos: Akanji faz ótima jogada pela direita e rola para Bernardo Silva finalizar na pequena área, Donnarumma defende, mas Jack Grealish finaliza de primeira com o gol vazio. Pouco depois, Matheus Nunes lança para o camisa 10, Vitinha corta errado, e a bola sobra para Haaland sozinho marcar o segundo.

Porém, logo na saída do PSG, os ingleses se desligaram e deixaram Barcola fazer uma jogadaça, aplicar uma caneta no Matheus Nunes - improvisado na lateral - até a linha de fundo e rolar no meio para Dembelé empurrar para a rede. Cinco minutos após diminuir a vantagem, os Bleus chegaram mais uma vez na meta de Ederson: na sobra da jogada de Doué, Barcola marcou o segundo dos mandantes.

O PSG manteve a mesma energia que o levou ao empate e aplicou a virada aos 33 minutos do segundo tempo. Vitinha cobrou umaa falta na segunda trave, e encontrou João Neves sozinho para finalizar de cabeça e virar a partida no Parque dos Príncipes.

Nos acréscimos, Gonçalo Ramos deixou o dele ao receber sozinho na entrada da área e finalizar para ampliar o placar. Após longa checagem no VAR, o árbitro validou o quarto gol do Paris Saint-Germain no jogo, já que a bola chegou ao atacante português após desvio de Gvardiol, não configurando impedimento.

O que vem pela frente?

Agora, o PSG volta suas atenções ao Campeonato Francês, ao receber o Reims no próximo sábado (25), às 17h05 (de Brasília), pela 19ª rodada da competição. Por outro lado, o Manchester City enfrenta o Chelsea no mesmo dia, às 14h30 (de Brasília), para seguir a sequência de cinco jogos sem perder na Premier League.

✅ FICHA TÉCNICA

PSG 3 X 2 MANCHESTER CITY

7ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE



🗓️ Data e horário: quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA);

🥅 Gols: Jack Grealish (5'/2°T), Haaland (8'/2°T), Dembelé (11'/2°T), Barcola (15'/2°T), João Neves (33'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Ruben Dias (MCI); Nuno Mendes (PSG)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Luis Enrique)

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Kang-in e Barcola.

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Matheus Nunes, Akanji, Ruben Dias e Gvardiol; Bernardo Silva e Kovacic; Phil Foden, Kevin de Bruyne e Savinho; Haaland.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Szymon Marciniak (POL)