A história entre Vini Jr. e a Arábia Saudita ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira. Desta vez, com uma oferta bilionária para ter o brasileiro do Real Madrid no meio do ano.

De acordo com o jornalista inglês Ben Jacobs, do "GiveMeSport", o Fundo de Investimento da Arábia Saudita (PIF) prepara uma proposta de 350 milhões de euros (R$ 2,1 bilhões, na cotação atual) para contratar Vini Jr. na próxima janela de transferência.

- A resposta é sim, muito mesmo. Ele é um alvo concreto. Nada será possível em janeiro. Mas houve um clube mais interessado, embora vários, incluindo Al-Nassr e também Al-Hilal, tenham dito que gostariam do jogador, mas Al-Ahli é o time em mente. A razão para isso é porque você tem no Al Ittihad o Benzeman, no Al-Nassr o Ronaldo, e, no momento, de qualquer forma, o Al-Hilal tem o Neymar. Se Neymar sair, eles estão procurando por Mo Salah - revelou o inglês.

- A Arábia Saudita está preparada para pagar não aquela cláusula de liberação de 1 bilhão de euros, mas 350 milhões de euros. Esse é o número que eles estão pensando para tentar fazer o Real Madrid dizer 'espera um minuto. Isso é bom demais para recusar?' Ainda não há um sim do jogador, mas fique de olho. Al-Ahli Vini Jr, verão de 2025, 350 milhões de euros - cravou Ben, incluindo o valor da oferta bilionária por Vini Jr.

A ideia é inicial é que o atacante seja contratado para atuar no Al-Ahli. No entanto, Al-Hilal e Al-Nassr, times de Neymar e Cristiano Ronaldo, respectivamente, também demonstraram interesse em Vini Jr. No ano passado, os árabes tentaram tirar o melhor jogador do mundo pela Fifa, porém sem sucesso.

Caso se concretize após a nova oferta, a negociação envolvendo o jogador do Real Madrid será a mais cara da história do futebol, superando a ida de Neymar ao PSG, em 2017. Há também a tendência que ele receba o maior salário entre todos os esportistas do mundo.

Além de reforçar a liga saudita com grandes nomes do futebol mundial, o objetivo é tê-lo como embaixador da Copa do Mundo de 2034, que será disputada na Arábia Saudita. Há também o interesse em ter o brasileiro exercendo algum cargo local após a aposentadoria. Por isso, a ideia é fazer a oferta bilionária por Vini Jr. no meio do ano.

- E mesmo que o Al-Ahli tenha alguns jogadores incríveis, incluindo Ivan Toney, Bobby Firmino, Riyad Mahrez, a sensação é de que há espaço para aquela estrela de elite extra. Então, conversas já aconteceram do lado do jogador com o Al-Ahli em mente, e a Saudi pode estar procurando tentar algo bem audacioso no verão - concluiu o jornalista.

CEO da Liga Saudita sobre oferta bilionária por Vini Jr.

Em entrevista ao "As", jornal da Espanha, o CEO da Liga Saudita, Omar Mugharbel, revelou otimismo e esperança para ter Vini Jr. atuando no futuro no futebol local.

- Temos clubes diferentes em níveis diferentes, com diferentes maturidades. Isso acontece em todas as ligas do mundo. Existem equipes que conseguem atrair esse tipo de jogador e outras que ainda precisam se desenvolver muito mais. E se eu avaliar pelo que temos hoje, nossos clubes têm tudo que é preciso para atrair, desenvolver e nutrir talentos como esse. Então vamos esperar e ver o que acontece com isso - declarou Omar.