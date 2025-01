O futuro de Neymar segue sendo um dos principais assuntos do mercado da bola. Afastado do Al-Hilal, especula-se alguns destinos para o atacante, como alguns clubes da MLS e até mesmo o Santos, time que revelou o jogador.

Raphinha comenta momento de Neymar e crava se deveria voltar ao Brasil

Durante o programa "Arena SBT", na última segunda-feira, Emerson Sheik fez outra revelação bombástica sobre os rumores envolvendo Neymar. De acordo com o comentarista e ídolo do Corinthians, o atacante tem propostas de muitos lugares, incluindo de time do primeiro escalão da Premier League.

- O Neymar tem propostas de muitos lugares. Do mundo inteiro. Dou a informação que sou autorizado a dar. Acima de tudo, existe um relacionamento de amizade. Ele tem proposta de time do primeiro escalão da Premier League - declarou Sheik.

Futuro de Neymar

Com opção de assinar de um pré-contrato, Neymar busca novas possibilidades na carreira em 2025. Segundo o jornal francês "L'Équipe", o Chicago Fire entrou em contato com o brasileiro no dia 16 de janeiro deste ano.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Antes do interesse do The Fire, Neymar expressou o desejo de jogar pelo Inter Miami, no qual buscaria reunir-se com seus ex-companheiros de Barcelona: Messi e Suárez. No entanto, o técnico Javier Mascherano declarou que a contratação do camisa 10 é inviável para o clube, por conta do limite de jogadores designados.

Dessa forma, Neymar também vê a opção de voltar ao futebol brasileiro. O Santos trabalha com o jogador na possibilidade de um empréstimo curto e acena também com um contrato definitivo, caso ele consiga uma rescisão com o Al-Hilal.