Clube de Ronaldo se revolta com Manchester City em negociação por promessa

O Real Valladolid, clube espanhol que tem Ronaldo Fenômeno como sócio majoritário, vive um embate com o Manchester City sobre a contratação de Juma Bah, zagueiro de 18 anos. Recentemente, o atleta rompeu o contrato com o atual lanterna de La Liga após pagar a própria multa rescisória, visando acertar com o time de Pep Guardiola. O final forçado do vínculo ocorreu dias depois de a equipe ter sido informada do interesse na contratação.

Em nota oficial publicada nesta quarta-feira (22), o clube liderado por Ronaldo acusa o Manchester City de ter incentivado o jogador a encerrar o contrato de forma unilateral. Segundo o Valladolid, os Cityzens buscaram a contratação do atleta, porém a negociação não foi para frente, afinal, Bah tem sido uma peça importante para o time na campanha contra o rebaixamento.

Pep Guardiola, treinador do Manchester City (Foto: Oli Scarff/AFP)

A saída aconteceu de forma surpreendente. O atleta faltou o treino da equipe na manhã desta quarta, e o clube foi informado pela RFEF, a federação de futebol espanhola, sobre pagamento da multa rescisória tempo depois. O "Diário Marca", de Madri, aponta que o valor quitado girava em torno de R$ 37 milhões, cerca de 6 milhões de euros.

No comunicado divulgado, o Valladolid pontuou a "oportunidade de vida" que deu ao defensor serra-leonês, e também acusou o Manchester City de ter "aconselhado o jogador a adotar este caminho que coloca o Real Valladolid numa situação indefesa". O clube prometeu entrar na Justiça em busca de seus direitos.

Valladolid acusa o Manchester City em nota oficial

"Abdulai Juma Bah e seu agente informaram ontem à tarde ao Real Valladolid sua intenção de romper unilateralmente o contrato que une ambas as partes. Anteriormente, na mesma tarde de ontem (21), o Manchester City enviou um comunicado solicitando que o Real Valladolid abrisse negociações para o jogador para uma possível permanência permanente transferência.

Hoje, o serra-leonês decidiu não se apresentar ao trabalho para o treino matinal. Por todas estas razões, o clube responsabiliza o jogador de futebol pelo incumprimento de seus compromissos contratuais e solicitou ao seu departamento jurídico que iniciasse ações disciplinares a esse respeito. O clube considera que por trás da decisão do Jogador está o Manchester City, pertencente ao City Football Group, que parece ter aconselhado o jogador a adotar este caminho que coloca o Real Valladolid numa situação indefesa, depois de ter rejeitado recentemente ofertas financeiras de valor superior.

Ainda mais quando o jogador que se encontra no período legalmente protegido da fase juvenil e, que nos últimos tempos se recusou a assinar a licença de jogador da equipe de categoria superior, uma vez que isso implicava aumento automático de sua cláusula de rescisão. Ontem alertou as três partes de toda esta situação através de diferentes requisitos, alertando-as para as possíveis consequências dos seus atos.

Juma Bah chegou no verão passado por empréstimo do AIK Freetown. O contrato de empréstimo com o clube serra-leonês terminou a 30 de junho desta temporada e incluía uma cláusula para o Real Valladolid exercer uma opção de compra, cláusula que a entidade Blanquivioleta exerceu a 1° de janeiro para que os direitos federativos do zagueiro pertençam para Pucela sob um novo contrato de maior duração e com melhores condições.

A intenção do jogador, supostamente apoiada e orientada pelo Manchester City e pelo seu agente, causou grande desilusão e indignação no Real Valladolid, que recebeu Juma Bah de braços abertos e deu-lhe a oportunidade de uma vida. A Real Federação Espanhola de Futebol acaba de confirmar que o jogador depositou o valor pela rescisão unilateral do contrato. Neste sentido, o Real Valladolid informa que se reserva o direito de recorrer às jurisdições jurídicas e desportivas competentes para exercer os seus direitos e defender os seus interesses."

