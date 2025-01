Web enlouquece com golaço de Rodrygo pelo Real Madrid: ‘Bola de Ouro’

Rodrygo foi o destaque da vitória do Real Madrid por 2 a 0 no primeiro tempo do duelo contra o RB Salzburg, pela sétima rodada da fase de liga da Champions League. Com dois gols - um deles, um golaço - o brasileiro assumiu o protagonismo ofensivo da equipe e foi responsável pelo resultado até o intervalo.

Em meio à ótima atuação, o segundo gol marcado pelo brasileiro foi assunto nas redes sociais. Após linda tabela com Jude Bellingham, o atacante recebeu um passe de calcanhar e bateu colocado, de forma indefensável para o goleiro rival. O tento chamou atenção não somente pela classe do jogador da Seleção Brasileira na finalização, mas também pela assistência do meia britânico. Nas redes sociais, os torcedores foram à loucura. Confira!

Torcedores vão à loucura com Rodrygo na Champions League

Rodrygo comemora primeiro gol pelo Real Madrid na Champions League 2024-25 (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

