Aos 29 anos, Bremer vive um dos melhores momentos da carreira e voltou a ganhar espaço na Seleção Brasileira, agora comandada por Carlo Ancelotti, às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Para isso, o camisa 3 retomou sequência de jogos em alto nível como um dos líderes da Juventus, da Itália. Além da consistência defensiva, passou a atuar como elemento surpresa no ataque, fator que pode ganhar importância para o Brasil ainda neste ano.

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Os torcedores brasileiros podem ter se impressionado com o desempenho de Bremer na derrota por 2 a 1 para a França, em 26 de março, nos Estados Unidos. Apesar dos gols sofridos, o defensor teve atuação elogiada não apenas pela segurança defensiva, mas também pela contribuição ofensiva.

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Na etapa final, foi acionado como centroavante aos 33 minutos do segundo tempo e fez o gol do Brasil na partida. Além disso, registrou um passe decisivo nos instantes finais em lance que passou perto de ser concluído por Vini Jr e Igor Thiago na tentativa de empate. Ao todo, acertou 93% dos passes, com 50 acertos em 54 tentativas.

Desde a Copa do Mundo de 2022, quando participou de dois jogos no Catar, sua trajetória na Seleção perdeu sequência, sobretudo em razão de uma grave lesão no joelho esquerdo sofrida em setembro de 2024. O problema interrompeu um momento importante da carreira e exigiu um longo processo de recuperação, posteriormente ampliado por uma nova cirurgia no menisco, realizada em outubro do ano passado.

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Bremer, da Seleção Brasileira (#24), finaliza durate partida contra Camarões, válida pela Copa do Mundo de 2022 (Foto: Jewel Samad/AFP)

Bremer em 2025/26 ⚽

Por mais que parte do público tenha ficado surpresa, o desempenho apenas confirma o que já se observa em uma amostra mais ampla pela Juventus em 2025/26. Após uma lesão no menisco que o afastou por quase dois meses, o camisa 3 soma 25 jogos na temporada, com 2029 minutos em campo. São quatro gols e três assistências, todos em 20 partidas da Serie A (1635 minutos).

Com esses números, Bremer se consolidou como o zagueiro com mais participações em gols entre os cinco principais campeonatos europeus (7), marca que divide com o companheiro brasileiro Gabriel Magalhães, do Arsenal (três gols e quatro assistências), e Edmond Tapsoba, do Bayer Leverkusen (cinco gols e duas assistências).

No recorte da Serie A, Bremer lidera a classificação de participações em gols entre zagueiros, com sete ações diretas. Além disso, figura entre os principais assistentes da posição (3). Um dado relevante é que o brasileiro se mantém como o único zagueiro central de uma linhaformada por quatro defensores entre os primeiros colocados da lista, já que a maioria dos concorrentes atua como lateral ou em sistemas com três defensores, o que amplia a participação ofensiva.

Na última partida contra o Genoa, em 6 de abril, ele deixou sua marca ao abrir o placar aos 14 minutos de jogo, em casa, pela 31ª rodada da liga nacional, na vitória por 2 a 0. Agora, o próximo desafio será contra a Atalanta, neste sábado (11), às 15h45 (horário de Brasília), fora de casa, pela 32ª rodada. A Juventus ocupa a quinta colocação, com 57 pontos, resultado de 16 vitórias, nove empates e seis derrotas, além de 54 gols marcados e 29 sofridos. Abaixo, veja a classificação atualizada:

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