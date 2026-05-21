Estêvão, Rayan e mais cinco jogadores brasileiros concorrem ao prêmio "Golden Boy" dado ao melhor atleta abaixo dos 21 anos da temporada pela revista "Tuttosport". Nomes como Lamine Yamal, Erling Haaland e Lionel Messi já venceram o concurso com participação de 50 jornalistas europeus.

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Além de Estêvão e Rayan, Endrick, Vitor Reis, William Gomes Souza e Kauã Elias completam a lista de brasileiros concorrentes ao "Golden Boy". Após cortes nos próximos meses, a votação decisiva será realizada em dezembro.

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Na história do "Golden Boy", Anderson e Alexandre Pato são os brasileiros que já conquistaram um dos prêmios individuais mais importantes da Europa. Os atletas revelados por Grêmio e Internacional foram aclamados por seus inícios no Manchester United e Milan, respectivamente.

No "Golden Boy", um jogador não pode conquistar o prêmio duas vezes, o que faz com que Lamine Yamal esteja fora da disputa. Zaire-Emery, Pau Cubarsí e Lennart Karl são considerados os principais adversários dos brasileiros.

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Rayan comemora gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)

Como funciona o Golden Boy?

Mês a mês, a "Tuttosport" anunciará os jogadores que seguem na disputa pela conquista do "Golden Boy" no fim de 2026. Em dezembro, 50 jornalistas de diversos veículos da Europa irão definir o atleta a receber a honraria do tradicional jornal italiano.

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