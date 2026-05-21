Palpite Machida Zelvia x Urawa Reds: odds e onde assistir hoje

Lance!

O Machida Zelvia encara o Urawa Red Diamonds pela 18ª rodada do Campeonato Japonês 2026 nesta sexta-feira (22) às 7h30 (horário de Brasília). A partida é pela última rodada da primeira fase do torneio. O Zelvia está na 3ª colocação e o Red Diamonds, na 5ª posição. O jogo passa no Canal GOAT no YouTube. Saiba o melhor palpite e as odds para este jogo.

continua após a publicidade

Neste ano, em uma inovação, a J1-League não tem empates. Ou seja, todas as partidas que terminarem em igualdade vão para a disputa de pênaltis. Neste cenário, ambos os times vêm de derrota na última rodada. O Urawa Red Diamonds tinha vencido os quatro jogos anteriores ao último, enquanto o Machida Zelvia, os três últimos.

Melhor palpite para Machida Zelvia x Urawa Red Diamonds

Analisando o tempo em que os gols acontecem, o Machida costuma ser mais perigoso no fim da primeira etapa, marcando 24% de seus gols entre os minutos 31 e 45, enquanto o Urawa prefere o início do segundo tempo, anotando 28% de seus tentos entre os minutos 46 e 60. O grande destaque e artilheiro do Machida Zelvia é o brasileiro Erik, ex-Goiás e Palmeiras, com 6 gols marcados, enquanto Renji Hidano lidera o ataque do Urawa Red Diamonds com 4 gols.

continua após a publicidade

Com isso, o melhor palpite é que Primeiro gol da partida (Machilda Zelvia) - Odd 1.92

Retrospecto Geral entre os dois

Nos últimos 6 confrontos diretos entre as equipes, há um equilíbrio perfeito: o Machida Zelvia venceu 2 vezes, houve 2 empates e o Urawa Red Diamonds também saiu vitorioso em 2 ocasiões, embora o saldo total de gols desse histórico seja favorável ao Urawa por 13 a 7.

Odds de palpite seguro de Machida Zelvia x Urawa Red Diamonds

A capacidade de manter ou reverter resultados apresenta dados curiosos: quando o Machida abre o placar em casa por 1 a 0, ele vence 100% dos seus jogos. O palpite seguro é Machida Zelvia vence (inc. prorrogação e penaltis) - Odd 1.67.

continua após a publicidade

Machida Zelvia é o melhor palpite para o jogo contra o Urawa Red Diamonds pela J1 League (Foto: Divulgação/Zelvia)

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Regularidade e Desempenho por Tempo

Na atual temporada da liga, o Machida Zelvia passou em branco e não conseguiu marcar em 3 dos seus 8 jogos em casa, mas compensa defensivamente ao vir de uma sequência de 3 partidas seguidas sem sofrer gols. Por outro lado, o Urawa não marcou em 2 de suas 8 partidas como visitante, mas o seu ataque está calibrado, tendo balançado as redes pelo menos uma vez nos seus últimos 5 jogos seguidos.

Estatisticamente, o Machida vai para o intervalo vencendo o primeiro tempo em 46% de suas partidas, enquanto o Urawa constrói essa vantagem na primeira metade em 34% dos casos.

Histórico Recente e Poder de Reação

No recorte mais recente de 5 jogos por todas as competições, o Machida Zelvia leva vantagem, tendo perdido apenas uma vez para o rival, com um retrospecto de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Inclusive, o último duelo terminou com vitória do Machida por apenas 1 gol de diferença.

A capacidade de manter ou reverter resultados apresenta dados curiosos: quando o Machida abre o placar em casa por 1 a 0, ele vence 100% dos seus jogos; porém, se começa perdendo por 1 a 0 em seus domínios, consegue a virada em apenas 12% das vezes. Já o Urawa, quando sai na frente fora de casa por 1 a 0, garante a vitória em 50% das ocasiões, e quando começa perdendo por 1 a 0 como visitante, só consegue reverter o placar para sair vitorioso em 11% dos cenários.

Médias de Gols

Por fim, as médias de gols nos confrontos diretos reforçam a competitividade: cada equipe marca exatamente 1,2 gol por partida quando se enfrentam, gerando uma média geral de 2,4 gols por jogo, sendo que 0,8 deles costumam ser anotados ainda na etapa inicial. De forma geral na temporada, o Machida Zelvia mantém uma média de 1,56 gol marcado por partida em seu estádio, enquanto o Urawa Red Diamonds apresenta uma média de 1,17 gol por jogo atuando fora de casa.

Classificação dos times na J1 League

O Machida Zelvia ocupa atualmente a 3ª posição da tabela, somando 34 pontos em 17 partidas jogadas. O desempenho da equipe é composto por 7 vitórias, 8 empates e 2 derrotas. No critério de gols, o time marcou 22 vezes e sofreu 19 gols, o que resulta em um saldo positivo de 3 gols. Olhando para o retrospecto das últimas 5 partidas da esquerda para a direita, o clube acumulou uma derrota, três vitórias consecutivas e mais uma derrota no jogo mais recente.

Por outro lado, o Urawa Reds aparece na 5ª colocação do grupo, com 25 pontos conquistados também em 17 jogos disputados. A equipe acumula 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas até o momento. O setor ofensivo marcou 25 gols, enquanto a defesa sofreu 17, garantindo um saldo positivo de 8 gols. O histórico recente do time nas últimas 5 partidas mostra uma sequência de quatro vitórias seguidas, terminando com uma derrota na última rodada apresentada.