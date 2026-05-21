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Champions League: guia completo da final entre PSG e Arsenal

As equipes disputam a final da Champions League no dia 30 de maio, em Budapeste

Igor Reis
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 21/05/2026
18:40
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Troféu da Champions League no sorteio das oitavas de final (Foto: Harold CUNNINGHAM / AFP)
imagem cameraTroféu da Champions League (Foto: Harold CUNNINGHAM/AFP)
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A decisão da Champions League 2025/26 já está definida. PSG e Arsenal vão disputar o título mais importante do futebol europeu no dia 30 de maio, na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria. No Brasil, a final terá transmissão do SBT, TNT Sports e HBO Max.

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Atual campeão da competição, o PSG chega à final tentando alcançar um feito raro na era moderna da Champions: defender o título consecutivamente. Desde o tricampeonato do Real Madrid, entre 2016 e 2018, nenhum clube conseguiu repetir a conquista europeia em temporadas seguidas.

Do outro lado aparece o Arsenal, que busca encerrar uma longa espera pelo principal troféu continental. Vice-campeão em 2006, o clube inglês tenta conquistar sua primeira Champions League e entrar para a lista de campeões inéditos do torneio.

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Caminho até a final

Confira a campanha do Arsenal na Champions League 2025/26:

Fase de liga:

  • Athletic Bilbao 0 x 2 Arsenal
  • Arsenal 2 x 0 Olympiacos
  • Arsenal 4 x 0 Atlético de Madrid
  • Slavia Praga 0 x 3 Arsenal
  • Arsenal 3 x 1 Bayern de Munique
  • Club Brugge 0 x 3 Arsenal
  • Inter de Milão 1 x 3 Arsenal
  • Arsenal 3 x 2 Kairat Almaty

Oitavas de final:

  • Bayer Leverkusen 1 x 1 Arsenal
  • Arsenal 2 x 0 Bayer Leverkusen

Quartas de final:

  • Sporting 0 x 1 Arsenal
  • Arsenal 0 x 0 Sporting

Semifinal:

  • Atlético de Madrid 1 x 1 Arsenal
  • Arsenal 1 x 0 Atlético de Madrid

Confira a campanha do PSG na Champions League 2025/26:

Fase de liga:

  • PSG 4 x 0 Atalanta
  • Barcelona 1 x 2 PSG
  • Bayer Leverkusen 2 x 7 PSG
  • PSG 1 x 2 Bayern de Munique
  • PSG 5 x 3 Tottenham
  • Athletic Bilbao 0 x 0 PSG
  • Sporting 2 x 1 PSG
  • PSG 1 x 1 Newcastle

Playoffs:

  • Monaco 2 x 3 PSG
  • PSG 2 x 2 Monaco (5 x 4 no agregado)

Oitavas de final:

  • PSG 5 x 2 Chelsea
  • Chelsea 0 x 3 PSG (8 x 2 no agregado)

Quartas de final:

  1. PSG 2 x 0 Liverpool
  2. Liverpool 0 x 2 PSG (4 x 0 no agregado)

Semifinal:

  • PSG 5 x 4 Bayern de Munique
  • Bayern de Munique 1 x 1 PSG (6 x 5 no agregado)

Como chegam as equipes?

O Arsenal chega à final da Champions League embalado por uma campanha histórica sob o comando de Mikel Arteta. Invictos na competição, os Gunners somam 11 vitórias e três empates, incluindo uma fase de liga perfeita, com oito triunfos em oito jogos. No mata-mata, a equipe eliminou Bayer Leverkusen, Sporting e Atlético de Madrid, mostrando consistência defensiva e maturidade nos momentos decisivos. Além de ter conquistado o título da Premier League na temporada, depois de 22 anos na fila. Agora, diante do PSG, o clube inglês tenta conquistar o título europeu de forma invicta e entrar para a história da competição.

Nuno Mendes disputa bola com Saka em PSG x Arsenal, pela Champions League
PSG e Arsenal pela Champions League 2025 (Foto: Franck Fife/AFP)

O Paris Saint-Germain chega à final da Champions League em busca do bicampeonato consecutivo após uma campanha de superação. Apesar de terminar apenas na 11ª colocação na fase de liga e precisar disputar os playoffs, o time comandado por Luis Enrique cresceu no mata-mata e eliminou adversários pesados pelo caminho. Depois de passar pelo Monaco, os franceses atropelaram Chelsea e Liverpool sem grandes dificuldades e, na semifinal, superaram o Bayern de Munique em um confronto eletrizante. Atual campeão europeu, o PSG chega embalado para mais uma decisão continental.

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Artilheiros da edição

TimeNomeGols

Real Madrid

Kylian Mbappé

15

Bayern de Munique

Harry Kane

14

PSG

Khvicha Kvaratskhelia

10

Atlético de Madrid

Julián Álvarez

10

Newcastle United

Anthony Gordon

10

Pelo Arsenal, o jogador que marcou mais na competição até o momento foi o brasileiro, Gabriel Martinelli, que balançou as redes 6 vezes na edição.

Onde será a final da Champions League de 2026?

A grande decisão acontecerá na Puskás Aréna, estádio localizado em Budapeste, capital da Hungria. Será a primeira vez que o país receberá uma final de Champions League.

Puskás Arena em Budapeste (Foto: AFP)
Puskás Arena em Budapeste (Foto: AFP)

O estádio já recebeu grandes eventos do futebol europeu nos últimos anos, incluindo a final da Europa League de 2023. Com estrutura moderna e capacidade para mais de 65 mil torcedores, a arena é considerada uma das mais impressionantes da Europa.

Mudança no horário

A Uefa confirmou uma mudança importante no horário da partida. O jogo começará às 13h (de Brasília), três horas mais cedo em relação às últimas temporadas. Segundo a entidade, a alteração busca melhorar a logística para torcedores, clubes e cidade-sede.

Onde assistir à final da Champions League?

No Brasil, a final terá transmissão do SBT, TNT Sports e HBO Max.

Vai ter prorrogação e pênaltis?

Sim, em caso de empate no tempo regulamentar, a partida seguirá para dois tempos de 15 minutos na prorrogação, e, em caso de o empate persistir, o duelo será decidido nas penalidades.

Show de abertura terá The Killers

A Uefa confirmou que a banda The Killers será a atração principal do tradicional Uefa Champions League Final Kick Off Show, apresentado pela Pepsi. Para promover o evento, o vocalista Brandon Flowers participou de uma campanha especial ao lado de David Beckham em um curta chamado "The Race Begins", divulgado antes da decisão.

Arsenal e PSG disputam a final da Champions League no dia 30 de maio, em Budapeste
Arsenal e PSG disputam a final da Champions League no dia 30 de maio, em Budapeste (Foto: Franck Fife/AFP)

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