Champions League: guia completo da final entre PSG e Arsenal

A decisão da Champions League 2025/26 já está definida. PSG e Arsenal vão disputar o título mais importante do futebol europeu no dia 30 de maio, na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria. No Brasil, a final terá transmissão do SBT, TNT Sports e HBO Max.

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Atual campeão da competição, o PSG chega à final tentando alcançar um feito raro na era moderna da Champions: defender o título consecutivamente. Desde o tricampeonato do Real Madrid, entre 2016 e 2018, nenhum clube conseguiu repetir a conquista europeia em temporadas seguidas.

Do outro lado aparece o Arsenal, que busca encerrar uma longa espera pelo principal troféu continental. Vice-campeão em 2006, o clube inglês tenta conquistar sua primeira Champions League e entrar para a lista de campeões inéditos do torneio.

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Caminho até a final

Confira a campanha do Arsenal na Champions League 2025/26:

Fase de liga:

Athletic Bilbao 0 x 2 Arsenal

Arsenal 2 x 0 Olympiacos

2 x 0 Olympiacos Arsenal 4 x 0 Atlético de Madrid

4 x 0 Atlético de Madrid Slavia Praga 0 x 3 Arsenal

Arsenal 3 x 1 Bayern de Munique

3 x 1 Bayern de Munique Club Brugge 0 x 3 Arsenal

Inter de Milão 1 x 3 Arsenal

Arsenal 3 x 2 Kairat Almaty

Oitavas de final:

Bayer Leverkusen 1 x 1 Arsenal

Arsenal 2 x 0 Bayer Leverkusen

Quartas de final:

Sporting 0 x 1 Arsenal

Arsenal 0 x 0 Sporting

Semifinal:

Atlético de Madrid 1 x 1 Arsenal

Arsenal 1 x 0 Atlético de Madrid

Confira a campanha do PSG na Champions League 2025/26:

Fase de liga:

PSG 4 x 0 Atalanta

4 x 0 Atalanta Barcelona 1 x 2 PSG

Bayer Leverkusen 2 x 7 PSG

PSG 1 x 2 Bayern de Munique

1 x 2 Bayern de Munique PSG 5 x 3 Tottenham

5 x 3 Tottenham Athletic Bilbao 0 x 0 PSG

Sporting 2 x 1 PSG

PSG 1 x 1 Newcastle

Playoffs:

Monaco 2 x 3 PSG

PSG 2 x 2 Monaco (5 x 4 no agregado)

Oitavas de final:

PSG 5 x 2 Chelsea

5 x 2 Chelsea Chelsea 0 x 3 PSG (8 x 2 no agregado)

Quartas de final:

PSG 2 x 0 Liverpool Liverpool 0 x 2 PSG (4 x 0 no agregado)

Semifinal:

PSG 5 x 4 Bayern de Munique

5 x 4 Bayern de Munique Bayern de Munique 1 x 1 PSG (6 x 5 no agregado)

Como chegam as equipes?

O Arsenal chega à final da Champions League embalado por uma campanha histórica sob o comando de Mikel Arteta. Invictos na competição, os Gunners somam 11 vitórias e três empates, incluindo uma fase de liga perfeita, com oito triunfos em oito jogos. No mata-mata, a equipe eliminou Bayer Leverkusen, Sporting e Atlético de Madrid, mostrando consistência defensiva e maturidade nos momentos decisivos. Além de ter conquistado o título da Premier League na temporada, depois de 22 anos na fila. Agora, diante do PSG, o clube inglês tenta conquistar o título europeu de forma invicta e entrar para a história da competição.

PSG e Arsenal pela Champions League 2025 (Foto: Franck Fife/AFP)

O Paris Saint-Germain chega à final da Champions League em busca do bicampeonato consecutivo após uma campanha de superação. Apesar de terminar apenas na 11ª colocação na fase de liga e precisar disputar os playoffs, o time comandado por Luis Enrique cresceu no mata-mata e eliminou adversários pesados pelo caminho. Depois de passar pelo Monaco, os franceses atropelaram Chelsea e Liverpool sem grandes dificuldades e, na semifinal, superaram o Bayern de Munique em um confronto eletrizante. Atual campeão europeu, o PSG chega embalado para mais uma decisão continental.

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Artilheiros da edição

Time Nome Gols Real Madrid Kylian Mbappé 15 Bayern de Munique Harry Kane 14 PSG Khvicha Kvaratskhelia 10 Atlético de Madrid Julián Álvarez 10 Newcastle United Anthony Gordon 10

Pelo Arsenal, o jogador que marcou mais na competição até o momento foi o brasileiro, Gabriel Martinelli, que balançou as redes 6 vezes na edição.

Onde será a final da Champions League de 2026?

A grande decisão acontecerá na Puskás Aréna, estádio localizado em Budapeste, capital da Hungria. Será a primeira vez que o país receberá uma final de Champions League.

Puskás Arena em Budapeste (Foto: AFP)

O estádio já recebeu grandes eventos do futebol europeu nos últimos anos, incluindo a final da Europa League de 2023. Com estrutura moderna e capacidade para mais de 65 mil torcedores, a arena é considerada uma das mais impressionantes da Europa.

Mudança no horário

A Uefa confirmou uma mudança importante no horário da partida. O jogo começará às 13h (de Brasília), três horas mais cedo em relação às últimas temporadas. Segundo a entidade, a alteração busca melhorar a logística para torcedores, clubes e cidade-sede.

Onde assistir à final da Champions League?

No Brasil, a final terá transmissão do SBT, TNT Sports e HBO Max.

Vai ter prorrogação e pênaltis?

Sim, em caso de empate no tempo regulamentar, a partida seguirá para dois tempos de 15 minutos na prorrogação, e, em caso de o empate persistir, o duelo será decidido nas penalidades.

Show de abertura terá The Killers

A Uefa confirmou que a banda The Killers será a atração principal do tradicional Uefa Champions League Final Kick Off Show, apresentado pela Pepsi. Para promover o evento, o vocalista Brandon Flowers participou de uma campanha especial ao lado de David Beckham em um curta chamado "The Race Begins", divulgado antes da decisão.

Arsenal e PSG disputam a final da Champions League no dia 30 de maio, em Budapeste (Foto: Franck Fife/AFP)

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