Champions League: guia completo da final entre PSG e Arsenal
As equipes disputam a final da Champions League no dia 30 de maio, em Budapeste
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A decisão da Champions League 2025/26 já está definida. PSG e Arsenal vão disputar o título mais importante do futebol europeu no dia 30 de maio, na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria. No Brasil, a final terá transmissão do SBT, TNT Sports e HBO Max.
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Atual campeão da competição, o PSG chega à final tentando alcançar um feito raro na era moderna da Champions: defender o título consecutivamente. Desde o tricampeonato do Real Madrid, entre 2016 e 2018, nenhum clube conseguiu repetir a conquista europeia em temporadas seguidas.
Do outro lado aparece o Arsenal, que busca encerrar uma longa espera pelo principal troféu continental. Vice-campeão em 2006, o clube inglês tenta conquistar sua primeira Champions League e entrar para a lista de campeões inéditos do torneio.
Caminho até a final
Confira a campanha do Arsenal na Champions League 2025/26:
Fase de liga:
- Athletic Bilbao 0 x 2 Arsenal
- Arsenal 2 x 0 Olympiacos
- Arsenal 4 x 0 Atlético de Madrid
- Slavia Praga 0 x 3 Arsenal
- Arsenal 3 x 1 Bayern de Munique
- Club Brugge 0 x 3 Arsenal
- Inter de Milão 1 x 3 Arsenal
- Arsenal 3 x 2 Kairat Almaty
Oitavas de final:
- Bayer Leverkusen 1 x 1 Arsenal
- Arsenal 2 x 0 Bayer Leverkusen
Quartas de final:
- Sporting 0 x 1 Arsenal
- Arsenal 0 x 0 Sporting
Semifinal:
- Atlético de Madrid 1 x 1 Arsenal
- Arsenal 1 x 0 Atlético de Madrid
Confira a campanha do PSG na Champions League 2025/26:
Fase de liga:
- PSG 4 x 0 Atalanta
- Barcelona 1 x 2 PSG
- Bayer Leverkusen 2 x 7 PSG
- PSG 1 x 2 Bayern de Munique
- PSG 5 x 3 Tottenham
- Athletic Bilbao 0 x 0 PSG
- Sporting 2 x 1 PSG
- PSG 1 x 1 Newcastle
Playoffs:
- Monaco 2 x 3 PSG
- PSG 2 x 2 Monaco (5 x 4 no agregado)
Oitavas de final:
- PSG 5 x 2 Chelsea
- Chelsea 0 x 3 PSG (8 x 2 no agregado)
Quartas de final:
- PSG 2 x 0 Liverpool
- Liverpool 0 x 2 PSG (4 x 0 no agregado)
Semifinal:
- PSG 5 x 4 Bayern de Munique
- Bayern de Munique 1 x 1 PSG (6 x 5 no agregado)
Como chegam as equipes?
O Arsenal chega à final da Champions League embalado por uma campanha histórica sob o comando de Mikel Arteta. Invictos na competição, os Gunners somam 11 vitórias e três empates, incluindo uma fase de liga perfeita, com oito triunfos em oito jogos. No mata-mata, a equipe eliminou Bayer Leverkusen, Sporting e Atlético de Madrid, mostrando consistência defensiva e maturidade nos momentos decisivos. Além de ter conquistado o título da Premier League na temporada, depois de 22 anos na fila. Agora, diante do PSG, o clube inglês tenta conquistar o título europeu de forma invicta e entrar para a história da competição.
O Paris Saint-Germain chega à final da Champions League em busca do bicampeonato consecutivo após uma campanha de superação. Apesar de terminar apenas na 11ª colocação na fase de liga e precisar disputar os playoffs, o time comandado por Luis Enrique cresceu no mata-mata e eliminou adversários pesados pelo caminho. Depois de passar pelo Monaco, os franceses atropelaram Chelsea e Liverpool sem grandes dificuldades e, na semifinal, superaram o Bayern de Munique em um confronto eletrizante. Atual campeão europeu, o PSG chega embalado para mais uma decisão continental.
Artilheiros da edição
|Time
|Nome
|Gols
Real Madrid
Kylian Mbappé
15
Harry Kane
14
Khvicha Kvaratskhelia
10
Julián Álvarez
10
Anthony Gordon
10
Pelo Arsenal, o jogador que marcou mais na competição até o momento foi o brasileiro, Gabriel Martinelli, que balançou as redes 6 vezes na edição.
Onde será a final da Champions League de 2026?
A grande decisão acontecerá na Puskás Aréna, estádio localizado em Budapeste, capital da Hungria. Será a primeira vez que o país receberá uma final de Champions League.
O estádio já recebeu grandes eventos do futebol europeu nos últimos anos, incluindo a final da Europa League de 2023. Com estrutura moderna e capacidade para mais de 65 mil torcedores, a arena é considerada uma das mais impressionantes da Europa.
Mudança no horário
A Uefa confirmou uma mudança importante no horário da partida. O jogo começará às 13h (de Brasília), três horas mais cedo em relação às últimas temporadas. Segundo a entidade, a alteração busca melhorar a logística para torcedores, clubes e cidade-sede.
Onde assistir à final da Champions League?
No Brasil, a final terá transmissão do SBT, TNT Sports e HBO Max.
Vai ter prorrogação e pênaltis?
Sim, em caso de empate no tempo regulamentar, a partida seguirá para dois tempos de 15 minutos na prorrogação, e, em caso de o empate persistir, o duelo será decidido nas penalidades.
Show de abertura terá The Killers
A Uefa confirmou que a banda The Killers será a atração principal do tradicional Uefa Champions League Final Kick Off Show, apresentado pela Pepsi. Para promover o evento, o vocalista Brandon Flowers participou de uma campanha especial ao lado de David Beckham em um curta chamado "The Race Begins", divulgado antes da decisão.
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