Pitaco do Guffo: projeção dos brasileiros na rodada da Libertadores

Começa nesta terça-feira (22) a terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Lembrando que os dois primeiros de cada grupo passam para as oitavas, essa rodada será decisiva para encaminhar a classificação no torneio. Nada está definido ainda, então, vale uma projeção dos brasileiros na rodada da Libertadores.

Talvez o único time que esteja com a corda no pescoço seja o Fortaleza. Não apenas pela condição na tabela, mas principalmente porque o clube vem de uma crise interna recente e de resultados ruins com baixo desempenho nos últimos jogos. O Laion precisa vencer o Bucaramanga na Colômbia para voltar para o campeonato. Uma derrota lá praticamente desclassifica o Tricolor cearense.

Desafios fora de casa

A maioria dos brasileiros terá seus desafios fora de casa: o Botafogo vai a La Plata, na Argentina, enfrentar o Estudiantes precisando pontuar para não se afastar. O São Paulo viaja para Assunção para enfrentar o Libertad, em jogo que vale a liderança do grupo.

No embalo de “subir o morro", o Flamengo enfrentará os mais de 2.800m de altitude de Quito para jogar contra a LDU, que é o atual líder do grupo. Um empate não seria um resultado ruim, dado que o Mengão define suas duas últimas partidas em casa. Situação parecida com o Palmeiras, que sobe os 3.600m de altitude de La Paz para enfrentar o Bolívar.

Grupo da morte pode ser definido

O Grupo F, chamado de “Grupo da Morte", tem uma rodada decisiva e que pode garantir uma vantagem enorme para os brasileiros. O Bahia recebe o Atlético Nacional da Colômbia, e caso vença, além de se colocar em vantagem no grupo, pode complicar o caminho dos colombianos no torneio.

Éverton Ribeiro e Fernando em ação em Bahia x Internacional (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

No mesmo grupo, no jogo que promete uma disputa mais acirrada (pela rivalidade histórica entre as torcidas), o Internacional recebe o Nacional do Uruguai, no Beira-Rio, após um clássico Gre-Nal muito difícil. Se vencer, o Colorado praticamente garante classificação. Se perder, bota os uruguaios de volta na competição. Promessa de muitas emoções na projeção dos brasileiros na rodada da Libertadores.