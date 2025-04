Palmeiras x Bolívar: confrontos pela Libertadores

Palmeiras x Bolívar é um confronto que representa o choque entre dois mundos do futebol sul-americano: de um lado, o peso histórico e a força técnica de um dos gigantes do Brasil; do outro, a altitude como grande aliada de um dos clubes mais tradicionais da Bolívia. Apesar da diferença de investimento e tradição em torneios continentais, o duelo entre as equipes tem se mostrado competitivo, principalmente quando jogado em La Paz. O Lance! te conta tudo sobre Palmeiras x Bolívar.

Ao longo da história, Palmeiras e Bolívar se enfrentaram seis vezes na Copa Libertadores da América, em edições distintas e fases variadas. O Verdão levou a melhor no saldo geral, com quatro vitórias contra duas dos bolivianos, e sem nenhum empate registrado até hoje. O grande diferencial do confronto é o desempenho de cada equipe em seu território: em São Paulo, o domínio palmeirense é absoluto, enquanto na Bolívia, o Bolívar conseguiu impor dificuldades aproveitando a altitude.

Em solo brasileiro, o Palmeiras manteve 100% de aproveitamento, vencendo os três jogos disputados em casa com larga margem de gols. Os números refletem não apenas a força do elenco alviverde, mas também a solidez tática e o controle emocional da equipe quando atua como mandante. Entre os destaques, está a goleada por 5 a 0 na edição de 2020, uma das maiores do Verdão na competição continental.

Já quando o palco foi o estádio Hernando Siles, em La Paz, a história mudou. A 3.600 metros de altitude, o Bolívar usou bem o fator casa e venceu duas das três partidas. Apesar disso, o Palmeiras conquistou uma vitória importante por 2 a 1 em 2020, mostrando que também sabe lidar com ambientes hostis. Esses embates reforçam como o fator local ainda é decisivo na Libertadores, mesmo entre equipes de níveis técnicos distintos.

Histórico de Palmeiras x Bolívar

Em seis duelos válidos pela Libertadores, o Palmeiras venceu quatro vezes, todas jogando em casa, enquanto o Bolívar somou duas vitórias, ambas na altitude da Bolívia. Curiosamente, não há empates na história do confronto.

Total de jogos: 6 Vitórias do Palmeiras: 4 (67%) Empates: 0 Vitórias do Bolívar: 2 (33%) Gols marcados pelo Palmeiras: 15 Gols marcados pelo Bolívar: 5

Em São Paulo (Casa do Palmeiras)

3 jogos 3 vitórias do Palmeiras 0 empates 0 vitórias do Bolívar Aproveitamento do Verdão em casa: 100%

Em La Paz (Casa do Bolívar)

3 jogos 1 vitória do Palmeiras 0 empates 2 vitórias do Bolívar

Todos os jogos entre Palmeiras x Bolívar na Libertadores

Libertadores 1995 – Oitavas de final

26/04/1995 – Bolívar 1x0 Palmeiras (La Paz) 03/05/1995 – Palmeiras 3x0 Bolívar (São Paulo)

Libertadores 2020 – Fase de grupos

16/09/2020 – Bolívar 1x2 Palmeiras (La Paz) 30/09/2020 – Palmeiras 5x0 Bolívar (São Paulo)

Libertadores 2023 – Fase de grupos

05/04/2023 – Bolívar 3x1 Palmeiras (La Paz) 29/06/2023 – Palmeiras 4x0 Bolívar (São Paulo)

Retrospecto equilibrado fora de casa, mas domínio absoluto no Allianz Parque

Embora o Palmeiras tenha vencido com autoridade nos jogos como mandante, a equipe sofreu nas visitas à altitude de La Paz, onde foi derrotada em duas das três ocasiões. O Verdão, no entanto, tem saldo amplamente favorável no confronto, com 15 gols marcados e apenas 5 sofridos.