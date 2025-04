Libertadores: Internacional deve encontrar velho conhecido

Na partida desta terça-feira (22) contra o Nacional-URU, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, o Internacional deve encontrar um velho conhecido. É que o atacante Nico López, que vestiu a camisa vermelha entre 2016 e 2019, vem retomando espaço no time. Sem ter começado entre os titulares nas duas partidas do torneio até, o ex-camisa 9 colorado tem ganho espaço no time com a chegada do técnico Pablo Peirano.

Pelo Campeonato Uruguaio, López tem sido o destaque das últimas partidas. Na vitória de 3 a 1 sobre o Miramar, sexta (18), o atacante marcou um dos gols e foi o melhor em campo na vitória por 3 a 1 sobre o Miramar. Do dia 13, no 2 a 0 contra o Danubio, colocou a bola uma vez nas redes e teve outra boa atuação.

Como está o Bolso na Libertadores

Com duas derrotas na competição continental, 3 a 0 para o Atlético Nacional-COL e 1 a 0 para o Bahia, o Bolso é o lanterna do Grupo F. Uma nova derrota na partida das 21h30, no estádio Beira-Rio, praticamente decretaria o fim das chances de classificação à próxima fase da competição.

A temporada da equipe montivedeana tem sido irregular. Tanto que Martin Lasarte acabou demitido às vésperas da estreia na Libertadores. Peirano foi anunciado como o novo treinador no começo de abril. Apesar da derrota para os baianos, pelo Uruguaio, obteve três vitórias consecutivas.

No momento, o Tricolor uruguaio é o terceiro colocado do Apertura, com 22 pontos, atrás apenas de Liverpool, com 26, e Juventud, com 23. O time do Nacional que venceu o Miramar na Sexta-feira Santa começou com Mejía; Ancheta, Coates, Millán e Báez; Pereyra, Oliva, Recoba e Otero; Nico López e Herazo.

