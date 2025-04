Diferença bilionária: veja o abismo financeiro entre Flamengo e LDU

O confronto entre Flamengo e LDU, nesta terça-feira (23), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, vai além do que acontece dentro de campo. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, onde o Rubro-Negro terá um adversário extra: os efeitos da altitude de 2.850 metros, que historicamente causam dificuldades aos clubes brasileiros.



Apesar do ambiente desafiador, os números fora das quatro linhas mostram um verdadeiro abismo entre as duas equipes quando o assunto é estrutura financeira.

📊 Orçamentos: bilhão contra milhões

🔴 Flamengo

Orçamento previsto para 2025: R$ 1,33 bilhão

⚪ LDU (Equador)

Orçamento previsto para 2025: US$ 16 milhões (R$ 92,96 milhões)

💡 Apenas o orçamento do Flamengo é mais de 14 vezes maior do que todo o planejamento financeiro da LDU para esta temporada.

📈 Valor de mercado dos elencos

Outra métrica que evidencia a disparidade é o valor de mercado dos elencos, segundo o site Transfermarkt:

📝 Flamengo: € 219 milhões → R$ 1,461 bilhão

€ 219 milhões → 📝 LDU: € 20 milhões → R$ 133,4 milhões (cotação do euro a R$ 6,67)

Ou seja, o elenco rubro-negro vale cerca de 11 vezes mais do que o time equatoriano. A diferença mostra o poder de investimento e a capacidade de atrair jogadores de alto nível por parte do clube carioca.

Apesar da enorme vantagem fora de campo, o Flamengo precisará superar os desafios da altitude de Quito, além de uma LDU acostumada a atuar nessas condições. O favoritismo é brasileiro, mas a Libertadores adora uma surpresa — e os equatorianos sabem bem disso.

