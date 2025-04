Fortaleza perde longa invencibilidade em casa pelo Brasileiro

O Fortaleza recebeu o Palmeiras na Arena Castelão neste domingo (20) e foi derrotado por 2 a 1, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, chegou ao fim a invencibilidade da equipe atuando em casa pela competição. A sequência, que começou em 2023, era de 24 jogos.

O último revés do Leão atuando em seus domínios, pelo Brasileirão, tinha acontecido no dia 18 de novembro de 2023. Na ocasião, a equipe perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0, com gol de Bruno Rodrigues - hoje no Alviverde. Naquela edição, o Tricolor ainda atuou mais três vezes em casa: empates contra Botafogo e Palmeiras (ambos por 2 a 2) e triunfo sobre o Goiás (1 a 0).

Fortaleza teve invencibilidade em casa no Brasileirão 2024

No ano de 2024, o Leão foi o único time a terminar o Brasileirão sem perder como mandante. Foram 14 vitórias e cinco empates, fator importante para a equipe obter um quarto lugar, com vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.

Em 2025, jogando em casa pelo torneio, o Fortaleza venceu o Fluminense por 2 a 0 e, em seguida, empatou em 0 a 0 com o Internacional. Contra o Palmeiras, os paulistas marcaram duas vezes e o Tricolor diminuiu com Deyverson, mas não conseguiu igualar o marcador. Nos acréscimos da etapa final, Lucero ainda desperdiçou um pênalti. Dessa forma, a sequência invicta teve um total de 16 triunfos e oito empates.

Deyverson na partida entre Fortaleza e Palmeiras, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Agenda do Fortaleza

Após a derrota para o Alviverde, o Fortaleza volta as suas atenções para a Copa Libertadores. O clube visitará o Atlético Bucaramanga-COL na quarta-feira (23), pela terceira rodada da fase de grupos.

Pelo Brasileiro, o próximo adversário será o Sport, fora de casa, no sábado (26). O Tricolor é o atual 13º colocado na tabela da competição, com cinco pontos.