Presidente do Real Madrid dá resposta irônica sobre renovação de Vini Jr

Após a vitória do Real Madrid sobre o RB Salzburg, por 3 a 0, pela terceira rodada do Grupo H do Mundial de Clubes, o presidente merengue Florentino Pérez foi questionado sobre a renovação de contrato de Vini Jr, um dos destaques da partida. O atleta possui contrato com os merengues até junho de 2027, mas o novo vínculo estenderia por mais três anos. Em tom de ironia, o mandatário afirmou que a decisão do presidente pouco importa nessa assinatura.

— Vinícius é um dos melhores. Renovação? O presidente tem pouca influência nesse processo — ironizou o presidente do Real Madrid, em entrevista ao programa espanhol "El Chiringuito".

Devido à necessidade de acelerar as tratativas no mercado por novos atletas e a chegada do técnico Xabi Alonso, a renovação de Vini Jr com o Real Madrid precisou ser pausada, mesmo com Florentino Pérez deixando claro a intenção de estender o vínculo do camisa 7 por mais alguns anos. A informação foi divulgada pelo jornal "As", da Espanha.

No comando de Xabi Alonso, Vini Jr é um dos pilares do Real Madrid e visa o futuro do clube nas próximas temporadas. O brasileiro é tratado como uma das peças-chave do elenco ao lado de Mbappé, Bellingham e outros nomes da companhia.

Vini Jr comemora gol marcado pelo Real Madrid sobre o RB Salzburg no Mundial de Clubes (Foto: Franck Fife/AFP)

Na temporada, ele disputou 55 partidas pelos Merengues, marcou 22 gols e contribuiu com 19 assistências, incluindo o Mundial de Clubes. Após uma queda do segundo semestre de 2024 para o início de 2025, o atleta volta a reencontrar sua melhor versão.

Novo contrato de Vini Jr com o Real Madrid

Tudo indica que Vinícius esticará seu tempo em Valdebebas por três anos, sendo atleta do Madrid até o fim do primeiro semestre de 2030. O salário também aumentará de maneira gradual, com uma estimativa de embolsar 20 milhões de euros (R$ 127 milhões na cotação atual) por temporada.

Esta será a terceira assinatura de Vini com o Real Madrid. Além da transferência acertada ainda em 2017, quando era jogador do Flamengo, o atual melhor do mundo renovou o vínculo pela primeira vez em outubro de 2023, com uma multa rescisória de 1 bilhão de euros (R$ 5,4 bilhões à época).

