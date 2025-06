Vini Jr está mais distante de uma renovação com o Real Madrid. O brasileiro tinha números, cifras e tempo de contrato já resolvidos com a diretoria merengue, mas uma mudança de rota fez com que as conversas travassem momentaneamente, segundo o jornal espanhol "As".

Florentino Pérez, presidente do clube, segue com intenção de estender o vínculo do camisa 7 por mais alguns anos. Porém, a necessidade de acelerar as tratativas no mercado por novos atletas e a chegada do técnico Xabi Alonso pausaram o processo com o ponta-esquerda.

Até o momento, o Real anunciou duas contratações para o Mundial de Clubes: Dean Huijsen, do Bournemouth, e Trent Alexander-Arnold, do Liverpool. Os alvos da vez são Álvaro Carreras, do Benfica, e Franco Mastantuono, joia do River Plate que também tem o PSG como interessado. Com a janela expirando no dia 10, o clube optou por priorizar os reforços no elenco.

🖊️ Novo contrato de Vini Jr com o Real Madrid

Tudo indica que Vinícius esticará seu tempo em Valdebebas por três anos, sendo atleta do Madrid até o fim do primeiro semestre de 2030. O salário também aumentará de maneira gradual, com uma estimativa de embolsar 20 milhões de euros (R$ 127 milhões na cotação atual) por temporada.

Esta será a terceira assinatura de Vini com o Real Madrid. Além da transferência acertada ainda em 2017, quando era jogador do Flamengo, o atual melhor do mundo renovou o vínculo pela primeira vez em outubro de 2023, com uma multa rescisória de 1 bilhão de euros (R$ 5,4 bilhões à época).

Vini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

Com o contrato atual tendo duração até 2027, a tendência é que o brasileiro siga sendo crucial, mesmo com o início de um novo trabalho. O atacante estará disponível para Alonso no Mundial de Clubes, que se inicia no sábado (14). O Real está no grupo H, com Pachuca (MEX), Al-Hilal (SAU) e RB Salzburg (AUT).

