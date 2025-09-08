menu hamburguer
Presidente do Bayern esculacha Barcelona: ‘Sabemos o que temos em caixa’

Dirigente também critica investimento da Arábia Saudita no futebol europeu

Presidente do Bayern, Uli Hoeness, recebe prêmio da Liga Alemã de Futebol (Foto: Reprodução Bayern / X)
imagem cameraPresidente do Bayern, Uli Hoeness (à esquerda), recebe prêmio da Liga Alemã de Futebol (Foto: Reprodução Bayern / X)
João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/09/2025
11:10
Uli Hoeness, presidente do Bayern de Munique, explicou o modelo de negociações do clube bávaro na última janela de transferências. O dirigente foi enfático ao afirmar o compromisso com a responsabilidade fiscal, mas confessou que gostaria de ter feito mais contratações. Uli utilizou o Barcelona como exemplo negativo; confira.

Em entrevista para o Canal Sport1, Uli Hoeness disse os motivos para o Bayern ter realizado apenas uma contratação, o atacante Luis Díaz, que custou 75 milhões de euros. Os bávaros também contrataram o zagueiro Jonathan Tah, do Bayer Leverkusen, e o meia Tom Bischof, do Hoffenheim, sem custos aos cofres do clube.

— Claro que gostaríamos de ter o Wirtz, mas sabemos o que temos em caixa. Isso é tão importante quanto o sucesso esportivo. Veja o Barcelona como exemplo. Se você comprar, comprar, comprar... de repente, você tem milhões de euros em dívidas. — disse o presidente do Bayern, ao Canal Sport1.

Karl-Heinz Rummenigge e Uli Hoeness - Bayern de Munique
Uli Hoeness (à direita) ao lado de Karl-Heinz Rummenigge. (Foto: Christof Stache / AFP)

O dirigente afirmou que, apesar do desejo por mais contratações, não poderia ser irresponsável financeiramente, como vem sendo o Barcelona nas últimas temporadas.

— Decidimos não contratar jogadores permanentes depois de Diaz, pois temos que ficar atentos à situação financeira. — completou o presidente.

Por não se adequar aos padrões financeiros estabelecidos pela La Liga, o Barcelona teve problemas para realizar a inscrição de sete jogadores, assim como na temporada passada. O Barcelona vive crise financeira e acumula dívidas em cerca de  2,5 bilhões de euros (aproximadamente R$ 15,4 bilhões).

➡️ Barcelona é punido pela direção de La Liga por problemas financeiros; entenda

O presidente do Bayern também comentou sobre o aporte financeiro da Arábia Saudita no futebol europeu. O dirigente citou a disputa com o Newcastle pela contratação do ex-atacante do Stuttgart Nick Woltemade e o comprometimento com a responsabilidade financeira do clube.

— Tínhamos 55 milhões (euros) pelo Woltemade, mas o Stuttgart pedia 75. Então o Newcastle apareceu com uma oferta de 90. Isso é monopólio. Isso só aconteceu graças ao dinheiro que veio da Arábia Saudita — disse Uli Hoeness.

