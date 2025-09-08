Presidente do Bayern esculacha Barcelona: ‘Sabemos o que temos em caixa’
Dirigente também critica investimento da Arábia Saudita no futebol europeu
- Matéria
- Mais Notícias
Uli Hoeness, presidente do Bayern de Munique, explicou o modelo de negociações do clube bávaro na última janela de transferências. O dirigente foi enfático ao afirmar o compromisso com a responsabilidade fiscal, mas confessou que gostaria de ter feito mais contratações. Uli utilizou o Barcelona como exemplo negativo; confira.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Haaland sofre acidente inusitado ao desembarcar de ônibus; veja
Futebol Internacional08/09/2025
- Futebol Internacional
Uefa bane jogador da La Liga por 10 meses por uso de medicamento contra queda de cabelo
Futebol Internacional08/09/2025
- Futebol Internacional
Jornal espanhol expõe situação de titular do Real Madrid: ‘Mancha’
Futebol Internacional08/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Em entrevista para o Canal Sport1, Uli Hoeness disse os motivos para o Bayern ter realizado apenas uma contratação, o atacante Luis Díaz, que custou 75 milhões de euros. Os bávaros também contrataram o zagueiro Jonathan Tah, do Bayer Leverkusen, e o meia Tom Bischof, do Hoffenheim, sem custos aos cofres do clube.
— Claro que gostaríamos de ter o Wirtz, mas sabemos o que temos em caixa. Isso é tão importante quanto o sucesso esportivo. Veja o Barcelona como exemplo. Se você comprar, comprar, comprar... de repente, você tem milhões de euros em dívidas. — disse o presidente do Bayern, ao Canal Sport1.
O dirigente afirmou que, apesar do desejo por mais contratações, não poderia ser irresponsável financeiramente, como vem sendo o Barcelona nas últimas temporadas.
— Decidimos não contratar jogadores permanentes depois de Diaz, pois temos que ficar atentos à situação financeira. — completou o presidente.
Por não se adequar aos padrões financeiros estabelecidos pela La Liga, o Barcelona teve problemas para realizar a inscrição de sete jogadores, assim como na temporada passada. O Barcelona vive crise financeira e acumula dívidas em cerca de 2,5 bilhões de euros (aproximadamente R$ 15,4 bilhões).
➡️ Barcelona é punido pela direção de La Liga por problemas financeiros; entenda
O presidente do Bayern também comentou sobre o aporte financeiro da Arábia Saudita no futebol europeu. O dirigente citou a disputa com o Newcastle pela contratação do ex-atacante do Stuttgart Nick Woltemade e o comprometimento com a responsabilidade financeira do clube.
— Tínhamos 55 milhões (euros) pelo Woltemade, mas o Stuttgart pedia 75. Então o Newcastle apareceu com uma oferta de 90. Isso é monopólio. Isso só aconteceu graças ao dinheiro que veio da Arábia Saudita — disse Uli Hoeness.
📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias