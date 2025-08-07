Barcelona enfrenta problemas para registrar sete jogadores; veja

O Barcelona enfrenta novos problemas para registrar jogadores em La Liga. A oito dias do início do Campeonto Espanhol, os Blaugranas ainda não conseguiram inscrever sete atletas, incluindo seus três reforços: Joan García, Marcus Rashford e Roony Bardghji. Dessa forma, o Barça corre contra o tempo para colocá-los à disposição de Hansi Flick.

Joan García, Szczesny, Gerard Martín, Héctor Fort, Bernal, Marcus Rashford e Roony Bardghji são os jogadores pendentes de inscrição. Além deles, Oriol Romeu também enfrenta esta situação, mas deve deixar o clube blaugrana ainda nessa janela de transferências. Apesar dos movimentos de mercado, o Barcelona ainda não se adequou para registrar ao menos um atleta, o que traz problemas para Flick.

O Barcelona estreia em La Liga contra o Mallorca, na próxima sexta-feira (15), em Son Moix, e o treinador dos Culés ainda não tem certeza com quem poderá contar para o duelo. Um dos problemas está na disponibilidade dos atacantes. O principal é Rashford, que deve ser peça-chave no esquema de Flick ao longo da temporada. Já Bardghji, visando "driblar" o regulamento, pode ser registrado pelo time B. A dificuldade dos Blaugranas em inscrever os jogadores se torna ainda mais impresionante pelo fato de Ansu Fati, que foi emprestado ao Monaco, seguir nos registros do Barça.

Urgência no gol do Barcelona

O maior problema em relação aos registros de jogadores está no gol. Joan García, que foi comprado por 25 milhões de euros (R$ 159 milhões na cotação atual) junto ao Espanyol, e Szczesny, que renovou o seu contrato há algumas semanas, ainda não foram inscritos. Além disso, há uma guerra declarada com Ter-Stegen, que também não reúne condições de jogo. O goleiro alemão se recusa a assinar a autorização para o clube blaugrana enviar o relatório médico à LaLiga após a sua operação, devido a discordância na duração da sua ausência. A quarta opção de Flick seria Iñaki Peña, que está fora dos planos do Barcelona inicialmente.

