Yeray Álvarez, do Athletic Bilbao, foi suspenso por dez meses pela Uefa por violação das normas antidoping. Em comunicado oficial, a entidade europeia informou que, em 1º de maio de 2025, o atleta foi submetido a um controle antidoping após a partida contra o Manchester United, válida pelas semifinais da Europa League da temporada passada.

A análise da amostra, conduzida por um laboratório credenciado pela Agência Mundial Antidoping (WADA), identificou a presença de canrenona, substância incluída na categoria S5 da Lista de Substâncias Proibidas de 2025 do órgão regulador, que abrange diuréticos e agentes mascarantes, proibidos tanto dentro quanto fora de competição.

Conforme a Uefa, Álvarez aceitou uma suspensão provisória voluntária em 2 de junho de 2025, com validade imediata. Oito dias depois, a instituição abriu processo disciplinar e designou dois Inspetores de Ética e Disciplina para conduzirem a investigação. O caso, em seguida, foi então encaminhado aos órgãos competentes para deliberação.

Na reunião de 19 de agosto de 2025, o Comitê Disciplinar da Uefa decidiu aplicar ao jogador uma suspensão de dez meses, com início em 2 de junho de 2025 e término em 2 de abril de 2026, por considerar que houve uma violação não intencional das regras antidoping. Além disso, conforme o artigo 10.14.2 do seu Regulamento Antidoping, o atleta poderá retornar aos treinos ou utilizar as instalações do clube nos dois meses finais da sanção, a partir de 2 de fevereiro de 2026.

O Athletic Bilbao, clube ao qual Yeray Álvarez está vinculado desde as categorias de base, emitiu comunicado oficial confirmando a decisão da UEFA. Na nota, a agremiação destaca que a ingestão da substância proibida ocorreu de forma não intencional, resultado do uso inadequado de um medicamento de prevenção à queda de cabelo utlizado pela companheira do atleta. O clube informou ainda que Yeray Álvarez concederá, em data não confirmada, uma coletiva de imprensa para prestar os devidos esclarecimentos.

— Após a conclusão da fase de investigação, o órgão disciplinar da Uefa emitiu uma decisão e impôs uma suspensão de dez meses a Yeray Álvarez. Em sua decisão, a Uefa reconheceu que não houve intencionalidade por parte do jogador, considerando comprovado que a ingestão da substância proibida se deveu ao uso indevido de um medicamento preventivo contra queda de cabelo pertencente a seu parceiro, contendo a substância, sem a intenção de doping. A federação lembra que, de acordo com a regulamentação vigente, o atleta é responsável por suas ações e, consequentemente, deveria ter confirmado se o medicamento era permitido antes de tomá-lo — diz o comunicado.

Yeray, de 30 anos, atua como zagueiro da equipe principal do Athletic Bilbao desde 2016, com mais de 257 partidas pelo clube. A agremiação é internacionalmente reconhecida por sua política de contratar exclusivamente jogadores nascidos ou formados no País Basco. Pela seleção espanhola, o defensor já integrou a equipe sub-21, pela qual disputou duas partidas.

