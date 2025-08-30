Newcastle anuncia contratação recorde de atacante alemão
Magpies pagaram 85 milhões de euros por Nick Woltmade
O Newcastle anunciou a contratação de Nick Woltemade, de 23 anos, do Stuttgart, neste sábado (30), por 85 milhões de euros, em contrato de múltiplos anos. O atacante alemão é o quinto reforço dos Magpies para a temporada, na qual estará na UEFA Champions League.
Com o valor pago, Woltemade supera Alexander Isak e se torna a maior contratação da história do Newcastle. Em 2022, o clube desembolsou 70 milhões de euros para tirar o sueco da Real Sociedad e agora, supera por 15 milhões para contratar o provável substituto no ataque do time.
Além de Nick, o Newcastle contratou Anthony Elanga, do Nottingham Forest, Malick Thiaw, do Milan, Aaron Ramsdale, do Southampton e Jacob Ramsey, do Aston Villa. Entre as saídas, Lloyd Kelly se transferiu a Juventus, e Sean Longstaff foi vendido ao Leeds United. Nas que não se concretizaram, os Magpies tentam a contratação de Yoane Wissa, do Brentford, mas arriscam perder o astro Alexander Isak para o Liverpool, que treina em separado do elenco após fazer greve em busca de forçar a transferência.
Nick Woltemade no Newcastle
Nick Woltemade chega ao Newcastle após se destacar no Stuttgart. Na última temporada, marcou 17 gols em 33 partidas em todas as competições e manteve a boa fase na última Eurocopa Sub-21, onde recebeu o prêmio de artilheiro. Pela seleção alemã principal, o atacante de 1,98m já teve duas partidas e está convocado para a próxima lista do treinador Julian Nagelsmann, para as eliminatórias da Copa do Mundo.
Em entrevista ao site do Newcastle, o novo camisa 27 do clube afirmou que está feliz com o novo capítulo na carreira e que está animado para estrear com a camisa do time do nordeste da Inglaterra.
— Estou muito feliz por estar neste clube incrível. Desde o primeiro contato, senti que o clube realmente me queria e tinha grandes planos para mim. É um grande passo na minha vida deixar a Alemanha, mas todos me receberam muito bem e já me sinto como uma família. Tenho uma ótima sensação, ao falar com o treinador, de que este é o lugar certo para eu encontrar o meu melhor nível. Conheço o estádio por assistir aos jogos pela televisão. É incrível e sei que a atmosfera é louca. Estou muito animado para jogar e começar a marcar gols aqui — afirmou Woltemade.
Newcastle na Premier League
Após início ruim na Premier League, com um empate e uma derrota, o Newcastle encara o Leeds United, neste sábado (30), às 13h30, em Elland Road, pela terceira rodada.
