Em jogo morno, o Liverpool venceu a Inter de Milão por 1 a 0 nesta terça-feira (9), pela 6ª rodada da Champions League. A partida foi disputada no San Siro, em Milão, e marcada por equilíbrio e poucas grandes chances. O duelo, truncado durante boa parte do tempo, foi decidido apenas na reta final, quando Szoboszlai converteu pênalti e garantiu o triunfo dos Reds.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com a vitória, o Liverpool sobe na tabela e alcança seu quarto resultado positivo na Champions League. Assim, os Reds assumem a 8ª posição e entram na zona de classificação direta para as oitavas de final. A Inter de Milão, por outro lado, acumula sua segunda derrota consecutiva e cai para o 5º lugar.

continua após a publicidade

Inter de Milão x Liverpool: como foi o jogo?

O duelo colocou frente a frente duas das maiores forças do continente. Apesar do peso das camisas, o momento das equipes era distinto: a Inter vivia grande fase, enquanto o Liverpool chegava pressionado por maus resultados e crise interna.

Mesmo com contextos diferentes, a partida tinha valor alto para ambos: para a Inter, significava encostar na liderança da fase de liga; para o Liverpool, era a chance de vencer um rival de peso e recuperar confiança. Em campo, isso refletiu num jogo intenso, equilibrado e sem margem para erros.

continua após a publicidade

A equipe italiana sofreu o primeiro baque cedo: Çalhanoglu deixou o campo aos 11 minutos, interrompendo boa movimentação inicial e obrigando o time a recuar. O Liverpool aproveitou a oscilação e passou a controlar o meio-campo, pressionando a saída de bola e acumulando presença ofensiva.

O momento mais quente do primeiro tempo surgiu aos 30 minutos. Acerbi também se lesionou na jogada do escanteio que originou o gol de Konaté para o Liverpool — porém, o lance foi anulado por toque de mão de Ekitiké. A partir dali, a Inter reagiu e criou suas melhores chances: Barella assustou em cobrança de falta e Lautaro Martínez exigiu grande defesa de Alisson.

Jogadores da Liverpool e Inter de Milão duelando na Champions League (Foto: Stefano Rellandini/AFP)

Na segunda etapa, o ritmo seguiu parecido: partida travada, alternância de domínio e poucas chegadas limpas. Ninguém assumia controle pleno, e a disputa se concentrava no meio. Mesmo assim, o Liverpool cresceu levemente em volume, enquanto a Inter sentiu as substituições forçadas ainda no primeiro tempo.

O cenário parecia encaminhar um empate sem grandes emoções, até que o jogo ganhou intensidade nos minutos finais. O Liverpool aumentou a pressão e encurralou os italianos, embora a Inter conseguisse resistir. Aos 43, porém, tudo mudou: Wirtz fez pivô na área e teve a camisa puxada – o pênalti foi marcado, e Szoboszlai converteu com força, selando a vitória dos ingleses.

O que vem por aí?

A Inter volta a campo no domingo (14), contra o Genoa, fora de casa, às 14h (de Brasília), pelo Campeonato Italiano. O Liverpool atua no sábado (13), às 12h, diante do Brighton, pela Premier League.

✅ FICHA TÉCNICA

Inter de Milão 0x1 Liverpool

6ª rodada – Champions League

🗓️ Data e horário: terça-feira, 9 de dezembro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: San Siro, em Milão (ITA)

🥅 Gols: Szoboszlai (LIV 43'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Lautaro Martínez (ITA); Ekitiké (LIV); Mkhitaryan (INT); Curtis Joves (LIV); Bastoni (INT)

🟥 Cartões vermelhos: --

🔵🔵 Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)

Sommer; Akanji, Acerbi (Bisseck), Bastoni; Luiz Henrique, Barella, Çalhanoglu (Zielinski), Mkhitaryan (Sucic), Dimarco (Carlos Augusto); Thuram (Bonny), Martínez

🔴🔴 Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Robertson, Van Dijk, Konaté, Joe Gomez (Bradley); Curtis Jones, Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister; Isak, Ekitiké (Wirtz)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.