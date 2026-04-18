Europeus reagem à atuação de Rayan pelo Bournemouth: 'Não conseguiu lidar'

Com brilho de Rayan, o Newcastle foi derrotado pelo Bournemouth por 2 a 1 neste sábado (18), no St. James Park, em Newcastle-ING, pela 33ª rodada da Premier League. Rayan criou a jogada do primeiro gol ao avançar pela ponta direita e cruzar rasteiro para Tavernier completar para o fundo da rede.

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Nas redes sociais, a atuação do brasileiro foi mais uma vez muito elogiada. Com a contribuição de Rayan, o Bournemouth pulou para a oitava colocação com 48 pontos, em busca de uma vaga na Europa League.

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Europeus elogiam partida de Rayan na Premier League

Tradução: Rayan e Kroupi também tiveram ótimos jogos. Lewis Hall não conseguiu lidar com Rayan, por isso foi substituído

Tradução: Rayan com a assistência — grande construção

Tradução: Rayan vai ser uma estrela absoluta sob o comando de Marco Rose na próxima temporada. Eu só posso dizer. Ele foi muito bom hoje.

Tradução: Consegui ingressos grátis do meu sobrinho, então fui assistir Newcastle x Bournemouth hoje. Depois de ver aquilo, eu escolheria Iraola o dia todo; algumas jogadas de futebol foram excelentes, e aquele Rayan foi de outro nível, perdemos uma joia absoluta ali.

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Tradução: 𝗥𝗔𝗬𝗔𝗡 (𝟭𝟵) vs Newcastle:

1 ASSISTÊNCIA 5 Passes para o Terço Final 2 Toques na Área Adversária 5 Recuperações de Bola 4/6 Duelos Aéreos Vencidos 2/3 Duelos Terrestres Vencidos 7 Contribuições Defensivas 𝗙𝗘𝗥𝗔 🔥

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Como foi a partida entre Newcastle e Bournemouth?

✍️ Texto de Pedro Bernardo

Mesmo jogando longe de seus domínios, o Bournemouth impôs o ritmo no primeiro tempo. O Newcastle, visivelmente carente de organização no meio-campo sem Joelinton e com Bruno Guimarães iniciando no banco após se recuperar da lesão que sofreu em fevereiro, teve dificuldades para criar chances claras.

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