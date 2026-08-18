Premier League vai revelar análises de árbitros e decisões do VAR A liga estabeleceu três medidas principais para ampliar o acesso às informações

A Premier League terá um novo mecanismo de transparência na temporada 2026/27. A competição inglesa anunciou que passará a publicar semanalmente as avaliações do painel independente responsável por analisar decisões importantes de arbitragem e do VAR. Além dos pareceres, a liga também divulgará explicações dos árbitros e, em partidas selecionadas, imagens e áudios captados pela 'RefCam', câmera utilizada pelos juízes durante as partidas.

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A mudança entra em vigor a partir do início da nova temporada, que começa nesta sexta-feira (21). O objetivo é permitir que torcedores tenham acesso não apenas ao resultado da análise dos lances, mas também aos argumentos utilizados para avaliar as decisões tomadas durante as partidas.

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Criado na temporada 2022/23, o Key Match Incidents (KMI) Panel já se reúne semanalmente para examinar os principais episódios das rodadas. Até então, porém, as conclusões completas eram compartilhadas apenas com clubes e profissionais da arbitragem. Agora, os documentos serão disponibilizados ao público.

Como funciona o painel que avalia a arbitragem

O KMI Panel é formado por cinco integrantes: três ex-jogadores ou treinadores, além de um representante da Premier League e outro da Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), entidade responsável pela arbitragem profissional na Inglaterra.

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O grupo analisa decisões relacionadas a lances como gols, pênaltis e expulsões. Primeiro, avalia a decisão tomada pela equipe de arbitragem em campo e, depois, verifica a atuação do VAR no mesmo episódio.

A avaliação não considera apenas se uma decisão parece correta ou errada. O painel leva em conta as regras do jogo e os critérios estabelecidos para a arbitragem da Premier League. Uma decisão é considerada correta ou incorreta após votação por maioria simples.

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No caso do VAR, existe ainda uma diferença importante. O árbitro assistente de vídeo só deve recomendar uma revisão quando identifica um erro claro e óbvio. Por isso, o painel pode entender que a decisão do árbitro em campo foi equivocada, mas considerar correta a escolha do VAR de não interferir.

Confusão entre os jogadores Erling Haaland, do Manchester City, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

O sistema também permite analisar situações que não podem ser revisadas pelo VAR, como um segundo cartão amarelo que deixou de ser aplicado.

O que será divulgado pela Premier League

A liga inglesa estabeleceu três medidas principais para ampliar o acesso às informações sobre arbitragem:

Avaliações do KMI Panel: os pareceres completos sobre as principais decisões serão publicados semanalmente;

os pareceres completos sobre as principais decisões serão publicados semanalmente; Explicações dos árbitros: declarações selecionadas dos árbitros de campo e dos responsáveis pelo VAR serão divulgadas para explicar decisões de maior repercussão;

declarações selecionadas dos árbitros de campo e dos responsáveis pelo VAR serão divulgadas para explicar decisões de maior repercussão; RefCam com áudio: imagens captadas pelas câmeras utilizadas pelos árbitros poderão ser exibidas em partidas selecionadas, incluindo o áudio das interações entre os oficiais e os jogadores.

As explicações dos árbitros serão disponibilizadas nos canais oficiais da Premier League, incluindo o Match Centre, o site e o aplicativo da competição.

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A RefCam, por sua vez, não terá transmissão ao vivo. A liga pretende utilizar o recurso uma ou duas vezes por rodada, com o áudio das conversas entre árbitro e jogadores. As comunicações entre o árbitro e o VAR não serão exibidas.

Premier League quer ampliar acesso às conversas da arbitragem

A iniciativa também ocorre enquanto a Premier League e a PGMOL continuam pressionando o International Football Association Board (IFAB), responsável pelas regras do futebol, por mudanças que permitam tornar públicas mais comunicações entre os árbitros durante as partidas.

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A liga inglesa ainda não terá autorização para transmitir ao vivo as conversas relacionadas ao VAR. Por isso, as novas medidas representam uma ampliação da transparência sem alterar essa limitação.

Os números da última temporada ajudam a dimensionar o trabalho do painel. Segundo análise da BBC Sport, foram identificados 25 erros do VAR na Premier League 2025/26, contra 18 na temporada anterior. Ainda assim, o número ficou abaixo dos 31 erros registrados em 2023/24 e dos 38 em 2022/23.

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Além de servirem para informar os torcedores e orientar os clubes, as avaliações do KMI Panel também são utilizadas no cálculo de pagamentos relacionados ao desempenho dos árbitros ao fim de cada temporada.

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