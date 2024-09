Vini Jr é uma das principais vozes contra o racismo no país (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 12:05 • Madri (ESP)

Em entrevista à CNN, Vini Jr afirmou que a Espanha deveria perder o direito de sediar a Copa do Mundo 2030 se não conseguir avançar no combate ao racismo. Dessa maneira, o governo espanhol repudiou a fala do brasileiro.

O prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida, saiu em defesa da campanha da Espanha para a Copa e afirmou que Vini Jr precisa se retratar sobre sua declaração.

- Somos todos conscientes de que há episódios racistas na sociedade e que temos que trabalhar duro para eliminá-los. Mas é profundamente injusto com a Espanha, e, particularmente, com Madri, dizer que somos uma sociedade racista e que, além disso, se coloque em risco a celebração da Copa do Mundo 2030 aqui - disse o prefeito.

- Eu peço a Vinicius que se retifique. Ele tem que retificar e pedir desculpas. Ele tem que saber que, quando houver um episódio de racismo, estaremos ao seu lado, mas não terá nosso apoio quando disser que somos todos racistas - continuou.

- Que Vini tenha que ter suportado determinados episódios lamentáveis não justifica que ele diga que praticamente toda a sociedade espanhola é racista e que ainda diga que o Mundial de 2030 não tem que ser celebrado aqui - finalizou.