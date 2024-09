Bola de Ouro 2024: tudo o que você precisa saber sobre a premiação

Troféu da Bola de Ouro (Foto: Reprodução/France Football)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 07:53 • Rio de Janeiro

A tradicional revista France Football divulgará nesta quarta-feira (4), a partir das 13h20 (de Brasília), os indicados ao prêmio da Bola de Ouro 2024. A cerimônia da temporada, no entanto, será realizada no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

A Bola de Ouro avalia o rendimento no período da temporada europeia – do segundo semestre de um ano ao primeiro semestre do ano seguinte. A premiação conta com a votação de jornalistas dos 100 países melhores posicionados no ranking da Fifa, e cada um faz seu Top 5.

Neste ano, será a primeira vez que o prêmio será organizado em parceria com a Uefa, e ao todo, serão distribuídos 10 troféus, sendo os mais importantes a Bola de Ouro do futebol masculino e feminino. Em 2023, as honrarias ficaram com Messi (maior vencedor do prêmio, com oito no total) e com Aitana Bonmatí.

👀 Veja quais são as dez categorias:

Segundo a imprensa europeia, o favorito para vencer a premiação é Vini Jr. O brasileiro brilhou com o Real Madrid em 2023-24 e foi o autor de um dos gols do título merengue na Champions League, além de ter conquistado os títulos da La Liga e da Supercopa da Espanha, com três gols na final contra o Barcelona.

Porém, a expectativa é que outros dois jogadores do clube espanhol estejam entre os favoritos a faturar a Bola de Ouro: o atacante francês Kylian Mbappé - enquanto ainda defendia as cores do Paris Saint-Germain - e o meia inglês Jude Bellingham.