Bola de Ouro pode ter disputa entre trio do Real Madrid

Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham estão entre os favoritos à conquista da Bola de Ouro (Foto: JAIME REINA / AFP; Thomas COEX / AFP; OSCAR DEL POZO / AFP)







Escrito por João Marcos • Publicada em 04/09/2024 - 06:20 • Paris (FRA)

A revista "France Football" divulga nesta quarta-feira (4) os finalistas da Bola de Ouro, prêmio dado para o melhor jogador do mundo na última temporada. Entre os finalistas, a expectativa é que exista uma quantidade razoável de jogadores do Real Madrid, atual campeão da Champions League.

Mais do que isso: a tendência é de que o vencedor do troféu venha justamente do clube espanhol. Isso porque os atacantes Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, além do meia Jude Bellingham, estão entre os grandes favoritos a faturar o prêmio.

Destes três, o menos cotado para vencer a Bola de Ouro, surpreendentemente, é o francês. Atuando pelo PSG na última temporada, Mbappé não brilhou como se esperava sem a presença de Neymar e Messi no ataque da equipe. Apesar dos incríveis 44 gols em 48 jogos (com mais 10 assistências), o craque venceu apenas o "protocolar": Campeonato Francês e a Copa da França.

Na competição que podia desequilibrar a disputa e dar vantagem para o francês, a Eurocopa, a França até chegou longe (semifinal), mas acabou derrotada para a Espanha, que viria a se sagrar campeã do torneio. Com uma fratura no rosto, e tendo de atuar com uma máscara protetora, Mbappé acabou marcando apenas um gol em cinco jogos disputados, em rendimento considerado abaixo da expectativa.

Mbappé sofreu uma fratura no rosto e foi obrigado a usar uma máscara para jogar durante quase toda a Eurocopa (Foto: OZAN KOSE / AFP)

A trajetória de Bellingham na competição de seleções não foi muito diferente. O inglês, embora vice-campeão, ficou "vendido" em uma equipe sem padrão tático, muito dependente de individualidades. O meia até foi decisivo na virada diante da Eslováquia, pelas oitavas de final da competição, com um gol nos acréscimos que levou a partida para a prorrogação. Ainda assim, pouco pelo que demonstrou na primeira metade da temporada atuando pelo Real Madrid.

Alternando as funções de meia-armador e centroavante, Bellingham mostrou estrela ao decidir dois clássicos diante do Barcelona: marcou os dois gols na vitória por 2 a 1 fora de casa, de virada; e balançou as redes no último minuto do jogo do returno, triunfo por 3 a 2. No total, foram 23 gols e 13 assistências em 43 jogos na sua temporada de estreia pelos merengues.

Bellingham comemora o terceiro gol do Real Madrid sobre o Barcelona na vitória merengue por 3 a 2, no returno do Campeonato Espanhol (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)

Uma lesão na segunda metade da temporada, às vésperas do início das oitavas de final da Champions League, foi o que interrompeu o desempenho espetacular do meia e permitiu a Vinícius Júnior se colocar na disputa pelo prêmio.

O brasileiro, ao contrário de Bellingham, se machucou na primeira metade da temporada. Mas o seu desempenho a partir do mês de janeiro, quando retornou, não deixa em nada a desejar se comparado com o parceiro de equipe: o atacante também decidiu um clássico diante do Barcelona, vitória por 4 a 1 na final da Supercopa, e balançou as redes na decisão da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund.

O ponto fraco da trajetória de Vini na temporada está justamente na Copa América, com desempenho até mais decepcionante que os companheiros de equipe: a Seleção Brasileira acabou eliminada ainda nas quartas de final, nos pênaltis, diante do Uruguai, atuando com um homem.

Vini Jr teve rendimento abaixo do esperado na disputa da Copa América (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

Vale lembrar que o atacante estava suspenso deste jogo pelo terceiro cartão amarelo, o que rendeu uma série de críticas ao comportamento do atleta dentro de campo, especialmente com relação às suas reações a provocações dos adversários. No total, Vini Jr marcou dois gols em três jogos da Copa América. Pelo Real Madrid, balançou as redes 24 vezes e deu nove assistências em 39 partidas.

Com seus prós e contras, os três craques do Real Madrid vão disputar o voto dos 180 jornalistas que elegem o melhor jogador do planeta. Outros concorrentes, como Harry Kane, do Bayern de Munique, e Rodri, do Manchester City, correm por fora. O vencedor da Bola de Ouro será anunciado em cerimônia no dia 28 de outubro.