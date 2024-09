Vini Jr diz que Espanha deve deixar de sediar a Copa de 2030 caso não avance no combate ao racismo

Vini Jr, em ação pelo Real Madrid (Foto: Thomas COEX / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 10:58 • Madri (ESP)

Estrela do Real Madrid e um dos fortes candidatos ao prêmio da Bola de Ouro, Vini Jr afirmou que a Espanha deveria perder o direito de sediar a Copa do Mundo de 2030 caso não avance na questão do combate ao racismo. O jogador, desde que começou a sofrer os ataques, tornou-se um dos principais ativistas da causa racial no mundo do esporte.

O jogador alertou que ainda há um longo caminho a ser percorrido para que a população e a Justiça espanhola compreendam realmente a gravidade dos atos racistas.

- Até 2030, temos muito espaço para evoluir. Espero que a Espanha possa evoluir e entender o quão sério é insultar alguém pela cor da pele. Se até 2030 as coisas não melhorarem, acho que temos que mudar de local. Se um jogador não se sente confortável e seguro jogando em um país onde pode sofrer racismo, é um pouco difícil. - disse Vini Jr.

Vini Jr tem sofrido diversos ataques e insultos racistas de torcedores rivais desde que chegou ao Real Madrid. Inclusive, ele declarou que os jogadores do elenco espanhol estão "preparados" para abandonar o campo em novos casos de manifestações racistas nas partidas da temporada 2024/25 de La Liga.

- Há muitas pessoas na Espanha, e a maioria que não são racistas. É um pequeno grupo que acaba afetando a imagem de um país que é bom para se viver. Amo jogar pelo Real Madrid. Amo a Espanha, ter as melhores condições para viver aqui com minha família. Até 2030, os casos de racismo podem e devem diminuir. - acrescentou o jogador.

O pior episódio de racismo sofrido pelo brasileiro foi na partida contra o Valencia, no estádio Mestalla, em maio de 2023: o camisa 7 foi hostilizado pela torcida adversária e chamado de 'mono' (macaco, em espanhol).

Três torcedores do Valencia foram identificados e declarados culpados de crime por injúria racial sobre Vini Jr, e cada um deles foi condenado a oito meses de prisão. Recentemente, a La Liga, entidade responsável pela organização do Campeonato Espanhol, pediu ao Governo do país que mude as leis sobre esse tema, para que possa punir os criminosos diretamente.