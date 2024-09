Fifa divulga nova logo e música do Mundial de Clubes

Gianni Infantino, presidente da Fifa (Foto: Franck Fife/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 08:43 • Rio de Janeiro

A Fifa divulgou, na manhã desta quarta-feira (4), o logo e a música oficial do novo Mundial de Clubes com 32 times, que terá sua primeira edição disputada em 2025, nos Estados Unidos. Os representantes brasileiros já garantidos na competição são Fluminense, Palmeiras e Flamengo.

O emblema traz as iniciais do nome da competição em inglês (CWC - Club World Cup), com o hit "Freed From Desire", da cantora italiana Gala. De acordo com a Fifa, a logo será adaptada em futuras edições do torneio, tendo como inspirações tanto a bola quanto a história e a cultura do futebol para formatar o CWC em um ícone circular.

- Que momento especial: hoje lançamos a marca do novo Mundial de Clubes, o começo de uma nova era no futebol de clubes. Trinta e dois dos melhores clubes de todos os cantos do mundo vão competir nos Estados Unidos em junho e julho de 2025. Eles são o coração do torneio. E mal podemos esperar. Trinta e dois dos melhores clubes do mundo vão se encontrar no palco mundial e somente um será coroado campeão mundial - declarou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

A disputa vai ocorrer entre 15 de junho de 13 de julho do ano que vem, porém, ainda será anunciada a data do sorteio dos grupos e como será a divisão dos potes e definição dos cabeças de chave. Também será desenhado ainda um novo troféu para o campeão.

Nova logo do Mundial de Clubes da Fifa (Foto: Divulgação / FIFA)

Como irá funcionar o Mundial de Clubes da Fifa?

– Uma fase de grupos composta por oito grupos de quatro equipes que jogam entre si. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para a fase eliminatória em uma única partida, começando com as oitavas de final até a final. No dia 13 de julho de 2025, nos EUA, um novo, cobiçado e icônico troféu de vencedor será erguido pelo campeão inaugural. Um espetáculo futebolístico notável irá cativar o mundo e agregar valor a todos os que estão conectados. As receitas geradas pelo Campeonato do Mundo de Clubes da FIFA serão redistribuídas de volta ao subjogo global, desempenhando um papel fundamental para tornar o futebol de clubes verdadeiramente global. Combates únicos, fãs vibrantes, habilidades de elite, competições dramáticas. Copa do Mundo de Clubes da FIFA EUA 2025.