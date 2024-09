Jornal aponta maior ameaça à Bola de Ouro de Vini Jr: ‘Com razão’

Vini Jr, do Real Madrid, é um dos favoritos a vencer a Bola de Ouro (Foto: Cesar Manso / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 10:19 • Rio de Janeiro

A tradicional revista France Football divulgará nesta quarta-feira (4), a partir das 13h20 (de Brasília), os indicados ao prêmio da Bola de Ouro 2024. No entanto, segundo o jornal inglês "The Mirror", Rodri, da Espanha, pode se beneficiar da premiação para atrapalhar os planos de Vini Jr pelo troféu de melhor jogador da temporada 2023/24.

➡️ Bola de Ouro 2024: tudo o que você precisa saber sobre a premiação

➡️ Quem são os 10 jogadores mais cotados para ganhar a Bola de Ouro?

➡️ Bola de Ouro pode ter disputa entre trio do Real Madrid

- Rodri está entre os favoritos - e com razão. Ele foi essencial na quarta vitória consecutiva do Manchester City na Premier League na temporada passada e reforçou isso ajudando a Espanha a vencer a Euro 2024. Sua capacidade de atuar em alto nível, semana após semana, é praticamente inigualável e ele pode se tornar o primeiro meio-campista central a vencer desde Luka Modric em 2018. - escreveu o jornal "The Mirror".

A realidade é que a corrida pela premiação está mais acirrada do que nunca. Se antes o atacante brasileiro era o franco favorito ao prêmio, o encerramento das competições continentais ampliou o debate: o volante, campeão da Eurocopa e protagonista de mais uma ótima temporada no Manchester City, aumentou as chances.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Rodri foi eleito o melhor jogador da Euro 2024 (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Entre os finalistas, a expectativa é que exista uma quantidade razoável de jogadores do Real Madrid, entre eles Vinícius Júnior, Jude Bellingham e Kylian Mbappé - pela temporada que fez com o PSG, além de Rodri.

Não são apenas os jornais estrangeiros que colocaram o jogador do Manchester City entre os favoritos ao prêmio. Após levantar a taça da Eurocopa, o volante deu uma declaração polêmica sobre o futuro da honraria: para ele, este é o momento de um espanhol ser eleito o melhor jogador de futebol do planeta.

- Já chegou a hora de um espanhol ganhar a Bola de Ouro. - revelou Rodri.