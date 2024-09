Técnico da Holanda detona ida de jogador ao futebol saudita e fecha portas da seleção

Ronald Koeman comanda a seleção da Holanda (Foto: Sem van der Wal / ANP / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Técnico da seleção da Holanda, Ronald Koeman não gostou da transferência do atacante Steven Bergwijn do Ajax para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. A ida enfureceu o treinador, que decidiu, em entrevista coletiva da última terça-feira (3), que ele não será mais convocado por sua “falta de ambição esportiva.”

➡️ Ex-Chelsea detona chegada de Jadon Sancho ao clube: ‘Se não foi pelo dinheiro, foi pelo quê?’

- Bergwijn ir para a Arábia Saudita aos 26 anos não tem nada a ver com o aspecto esportivo. A sua história com a seleção holandesa está encerrada. Ele provavelmente sabe que eu diria isso. Se tem 26 anos, a ambição mais importante deve ser esportiva, não financeira. Ele poderia ter ficado no Ajax, não? Tenho certeza de que o Ajax também paga bem. Com a sua idade, não tomaria essa decisão. - disse Koeman em coletiva de imprensa.

Ex-Ajax e jogador de duas Copas do Mundo, o atacante de 26 anos foi anunciado pelo Al-Ittihad, time de Karim Benzema e N’Golo Kanté na segunda (2), em transação de 25 milhões de euros (R$155 milhões). Apesar de não ser estar na atual lista do comandante holandês, esteve no elenco que disputou a Eurocopa deste ano, na qual a Laranja Mecânica chegou à semifinal.

Em sua última temporada pelo Ajax, o Bergwijn foi capitão e teve bons momentos dentro de campo, mas sofreu com as lesões, perdendo alguns jogos importantes. O atleta também já defendeu as cores de PSV e do Tottenham.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Holanda vai iniciar a sua trajetória na Liga das Nações disputando dois jogos nesta Data Fifa de setembro, contra a Bósnia, no Philips Stadion, em Eindhoven, no dia 7 e Alemanha, na Amsterdam Arena, no dia 10.