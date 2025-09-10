O Peru não conseguiu vaga para a Copa do Mundo pela segunda edição seguida. Devido ao fracasso recente, a Federação Peruana de Futebol considera alterar o local em que a seleção manda suas partidas para as próximas Eliminatórias. A FPF estuda levar os jogos para estádios de grande altitude.

A seleção do Peru terminou as Eliminatórias para a Copa do Mundo na parte de baixo da tabela. A equipe do técnico Óscar Ibáñez foi matematicamente eliminada da disputa após a derrota por 3 a 0 para o Uruguai, na penúltima rodada.

Atualmente, a seleção do Peru tem como sede o Estádio Nacional e o Monumental, ambos em Lima. A capital do país está localizada ao nível do mar. Segundo o jornal La República, a ideia da Federação Peruana é mandar os jogos da seleção no Estádio Inca Garcilaso de la Vega. em Cusco, com mais de 3.000m de altitude.



Noriega em disputa de bola no jogo do Peru contra o Uruguai. (Foto: Eitan Abramovich/Getty Images/AFP)

— Na Federação Peruana de Futebol (FPF) não querem repetir esse processo vergonhoso e estudam a possibilidade de levar a seleção peruana para jogar como mandante no Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, contando como aliado os 3.400 metros acima do nível do mar e um estádio com capacidade para 45.000 espectadores — informou o jornal

Na próxima edição das Eliminatórias para a Copa, a seleção do Peru pode ter menos jogos, já que Paraguai, Uruguai e Argentina serão anfitriões do mundial de 2030 e devem ter classificação garantida.

Segundo a FIFA, o torneio será disputado em continentes diferentes e terá o jogo inaugural do torneio no estádio Centenário, em Montevidéu, como homenagem à primeira edição do mundial, disputado em 1930.

