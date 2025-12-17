O 'Cara a Cara' de PSG e Flamengo, finalistas do Mundial
Equipes se enfrentam buscando o título intercontinental nesta quarta-feira (17); equipe do Lance! comparou elencos
- Matéria
- Mais Notícias
PSG e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (17), buscando o título do Mundial. Em mais um duelo de brasileiros e europeus no século, o Rubro-Negro, campeão da Libertadores, encontrará o atual vencedor da Champions League e vice-campeão do Super Mundial, organizado pela Fifa nos Estados Unidos entre junho e julho.
Relacionadas
- Onde Assistir
PSG x Flamengo: onde assistir, horário e prováveis escalações da final do Mundial
Onde Assistir16/12/2025
- Flamengo
Danilo diz ‘erro grande’ evitado pelo Flamengo e comenta momento iluminado antes de jogo contra o PSG
Flamengo16/12/2025
- Flamengo
Arrascaeta, do Flamengo, promete intensidade contra o PSG no Mundial: ‘Correr mais’
Flamengo16/12/2025
➡️ Marquinhos treina e pode enfrentar Flamengo na final do Mundial
➡️ Arrascaeta, do Flamengo, promete intensidade contra o PSG no Mundial: 'Correr mais'
Baseado no grande confronto, a equipe do Lance! se juntou para fazer uma comparação das duas possíveis escalações titulares no Cara a Cara. Nosso programa do YouTube, que sai semanalmente às quartas-feiras, projetou as duas formações iniciais esperadas para o duelo no Catar e fez os duelos posição a posição.
Para apimentar a discussão, a mesa contou com Lucas Bayer, setorista de Flamengo, e João Brandão, repórter de Futebol Internacional. A dupla participou da bancada, mediada por Lucas Borges, e opinou sobre os enfrentamentos individuais esperados para o duelo.
⚽ As escalações de PSG e Flamengo, pelo Mundial
Entre as duas escalações, o Flamengo tem algumas dúvidas. Filipe Luís deve escolher entre Léo Ortiz, que volta de lesão, e Danilo para formar dupla de zaga com Léo Pereira. No ataque, Everton Cebolinha, em boa fase, pode roubar o lugar de Samuel Lino na titularidade.
A novidade recente do Rubro-Negro fica por conta de Pedro. O centroavante ganhou minutos na semifinal, válida pelo troféu simbólico da Challenger Cup, diante do Pyramids (EGI), e está novamente relacionado por Filipe, mas deve iniciar o confronto na reserva.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Já o PSG chega com mais problemas. No gol, o titular Chevalier, retornando após problemas físicos, disputa com o atual reserva Safonov. O brasileiro Marquinhos, no miolo de zaga, também é dúvida e pode iniciar no banco; seu substituto deve ser Zabarnyi.
O único desfalque confirmado é o lateral Achraf Hakimi, que se recupera de um problema no tornozelo e mira a disputa da Copa Africana de Nações, em janeiro. Quem entra no seu lugar é o jovem Zaïre-Emery, uma das grandes promessas do futebol francês para os próximos anos. O jovem é meio-campista de origem, mas tem sido utilizado por Luis Enrique no lugar do defensor marroquino.
A bola rola para PSG e Flamengo nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha (CAT). O Lance! faz a cobertura completa do duelo no site, nas redes sociais e no canal do YouTube.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias