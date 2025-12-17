O 'Cara a Cara' de PSG e Flamengo, finalistas do Mundial

PSG e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (17), buscando o título do Mundial. Em mais um duelo de brasileiros e europeus no século, o Rubro-Negro, campeão da Libertadores, encontrará o atual vencedor da Champions League e vice-campeão do Super Mundial, organizado pela Fifa nos Estados Unidos entre junho e julho.

➡️ Marquinhos treina e pode enfrentar Flamengo na final do Mundial

➡️ Arrascaeta, do Flamengo, promete intensidade contra o PSG no Mundial: 'Correr mais'

Baseado no grande confronto, a equipe do Lance! se juntou para fazer uma comparação das duas possíveis escalações titulares no Cara a Cara. Nosso programa do YouTube, que sai semanalmente às quartas-feiras, projetou as duas formações iniciais esperadas para o duelo no Catar e fez os duelos posição a posição.

Para apimentar a discussão, a mesa contou com Lucas Bayer, setorista de Flamengo, e João Brandão, repórter de Futebol Internacional. A dupla participou da bancada, mediada por Lucas Borges, e opinou sobre os enfrentamentos individuais esperados para o duelo.

⚽ As escalações de PSG e Flamengo, pelo Mundial

Entre as duas escalações, o Flamengo tem algumas dúvidas. Filipe Luís deve escolher entre Léo Ortiz, que volta de lesão, e Danilo para formar dupla de zaga com Léo Pereira. No ataque, Everton Cebolinha, em boa fase, pode roubar o lugar de Samuel Lino na titularidade.

A novidade recente do Rubro-Negro fica por conta de Pedro. O centroavante ganhou minutos na semifinal, válida pelo troféu simbólico da Challenger Cup, diante do Pyramids (EGI), e está novamente relacionado por Filipe, mas deve iniciar o confronto na reserva.

Filipe Luís em coletiva de imprensa no Mundial antes de PSG e Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Já o PSG chega com mais problemas. No gol, o titular Chevalier, retornando após problemas físicos, disputa com o atual reserva Safonov. O brasileiro Marquinhos, no miolo de zaga, também é dúvida e pode iniciar no banco; seu substituto deve ser Zabarnyi.

O único desfalque confirmado é o lateral Achraf Hakimi, que se recupera de um problema no tornozelo e mira a disputa da Copa Africana de Nações, em janeiro. Quem entra no seu lugar é o jovem Zaïre-Emery, uma das grandes promessas do futebol francês para os próximos anos. O jovem é meio-campista de origem, mas tem sido utilizado por Luis Enrique no lugar do defensor marroquino.

Luis Enrique conduz o PSG diante do Flamengo, pelo Mundial (Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP)

A bola rola para PSG e Flamengo nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha (CAT). O Lance! faz a cobertura completa do duelo no site, nas redes sociais e no canal do YouTube.