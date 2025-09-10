Eliminatórias para a Copa do Mundo têm emoção até o fim com disputa por repescagem

Com a última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 concluída, todas as vagas da região já estão definidas. Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Paraguai e Colômbia já tinham garantido vaga para o Mundial que será sediado pelos Estados Unidos, México e Canadá.

continua após a publicidade

Pênalti para a Bolívia contra o Brasil provoca reclamação de Ancelotti

Com a vitória sobre o Brasil por 1 a 0 em El Alto, a Bolívia chegou a 20 pontos, ultrapassou a Venezuela e assumiu a sétima colocação na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Com esse resultado, a Bolívia garantiu a vaga na repescagem, enquanto a Venezuela, derrotada pela Colômbia por 6 a 3, ficou em oitavo lugar com 18 pontos e ficou fora da disputa.

A repescagem para a Copa do Mundo deste ano, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, terá um formato alterado devido ao aumento no número de participantes, que passou para 48 seleções. Seis seleções disputarão quatro jogos em duas fases para garantir as duas últimas vagas no Mundial.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além da Bolívia pela América do Sul, também participam representantes da América do Norte, África, Ásia e Oceania, sendo que a única vaga já garantida é da Nova Caledônia, da Oceania. A atenção agora se volta para os confrontos da repescagem, previstos para março de 2026, que decidirão as últimas participações no Mundial.

Se conseguir avançar na repescagem, a Bolívia disputará sua quarta Copa do Mundo, após participações em 1930, 1950 e 1994. A seleção voltará a campo em março de 2026 para o início das disputas da repescagem, buscando a classificação para o Mundial em novo formato expandido.

continua após a publicidade

Nas outras partidas da última rodada, destaque para a vitória do Equador sobre a Argentina por 1 a 0, gol de Enner Valencia, em Guayaquil. Os equatorianos encerraram as Eliminatórias na segunda colocação, atrás apenas da Argentina. O Paraguai derrotou o Peru por 1 a 0 em Lima, e confirmou o sexto lugar, enquanto os peruanos ficaram na lanterna da competição.