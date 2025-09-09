Nesta terça-feita (9), Bolívia e Brasil jogam no Estádio Municipal de El Alto pela última rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo 20h30 (de Brasília). A 4.150 metros acima do nível do mar, o estádio já foi palco de morte de árbitro em uma partida da liga local.

Inaugurado em 2017, o Estádio Municipal de El Alto é a casa do Always Ready, time da primeira divisão do campeonato boliviano. Em 2019, o árbitro Victor Hugo Hurtado morreu durante uma partida do time local contra o Oriente Petroleiro.

Com 32 anos, o arbitro caiu desacordado no início do segundo tempo de jogo e foi levado a um hospital na região. Sua morte foi confirmada após tentativa de reanimação. Segundo o jornal Opinião, Hurtado sofreu um infarto agudo do miocárdio, que levou a falta de oxigenação no cérebro e, posteriormente, um edema. Segundo a Federação Boliviana, em declaração na época, a morte de Hurtado não teve relação com a altitude de 4.150 metros da cidade de El Alto.

Estádio Municipal de El Alto é o segundo estádio mais alto do mundo (Foto: Reprodução/Always Ready)

Apesar dos receios com a altitude, os jogadores do Brasil não se mostram preocupados. Em entrevista no último domingo (7), o atacante Gabriel Martinelli falou sobre suas expectavas para lidar com o ar rarefeito.

— (A altitude) com certeza é um ponto que atrapalha, mas a gente está focado no jogo. Como eu falei, treinamos o nosso melhor nesses últimos dias para chegar lá da melhor maneira possível e ganhar o jogo da melhor maneira possível também — disse o atacante do Arsenal.

O zagueiro Gabriel Magalhães, companheiro de Martinelli no Arsenal, também minimizou a influência da altitude de El Alto para o confronto contra a Bolívia

— A gente não tem que pensar em altitude. A gente tem que pensar que está vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Temos que chegar lá, fazer um grande jogo e sair vitoriosos. Sabemos das dificuldades, mas nós temos também que saber o que nós podemos fazer dentro de campo. E a gente está preparado para isso — afirmou Magalhães.

Confira as informações do jogo entre Bolívia x Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

BOLÍVIA X BRASIL

ELIMINATÓRIAS PARA A COPA DO MUNDO

📆 Data e horário: terça-feira, 9 de setembro de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: El Alto, na Bolívia

📺 Onde assistir: TV Globo e Sportv

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Cristian Garay (CHI).

🚩 Assistentes: Miguel Rocha (CHI) e Juan Serrano (CHI).

🖥️ VAR: Rodrigo Carvajal (CHI).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOLÍVIA (Técnico: Óscar Villegas)

Lampe; Diego Medina, Haquín, Morales e Roberto Fernández; Villamíl, Ervin Vaca, Robson Matheus e José Sagredo; Miguelito e Moisés Paniagua.



BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)

Alisson; Vitinho (Wesley), Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Samuel Lino, Luiz Henrique e Richarlison.

