menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Brasileiro responsável por jogo do Brasil na altitude? Entenda o caso

Treinador brasileiro foi consultado sobre mudança

Antônio Carlos Zago - Coritiba
imagem cameraAntônio Carlos Zago dirigiu a Bolívia entre outubro de 2023 e julho de 2024 (Guilherme Griebeler/Coritiba)
Avatar
João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/09/2025
15:04
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta terça-feira (09), o Brasil enfrenta a Bolívia no Estádio Municipal de El Alto, que está a cerca de 4.150 metros acima do nível do mar, pela última rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026. A realização do jogo na cidade de El Alto está diretamente ligada ao treinador brasileiro Antônio Carlos Zago.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Antônio Carlos Zago dirigiu a Bolívia entre outubro de 2023 e julho de 2024. Com 14 jogos e técnico de 56 anos conquistou apenas três vitórias.

continua após a publicidade

Durante sua passagem pelo comando da seleção da Bolívia, Zago foi consultado pelo presidente da Federação Boliviana de Futebol sobre a decisão de transferir as partidas da seleção local.

As partidas da seleção boliviana pelas Eliminatórias para a Copa eram disputas no estádio Hernando Siles, em La paz, a 3.650 m de altitude. Hoje, a Bolívia manda seus jogos na cidade de El Alto, a cerca de 4.150 metros acima do nível do mar.

continua após a publicidade
Antônio Carlos Zago Bolívar Brasil
Zago ficou quase um ano e meio no comando do Bolívar (Foto: Divulgação/Bolíva)

Em entrevista ao UOL, o treinador paulista foi claro sobre a mudança das partidas para um estádio de maior altitude

— Levaram para El Alto porque é mais alto. Não tem jeito. E quando o presidente veio conversar comigo, eu aceitei de pronto. — afirmou Zago

— A Bolívia tem todo o direito de jogar em La Paz ou em El Alto. Eles estão acostumados e vão tirar proveito também. Talvez no futuro a Bolívia consiga exportar jogadores e os jogos sejam em Santa Cruz de la Sierra. Eles têm que tirar proveito de alguma coisa — completou o treinador

No futebol boliviano, Antônio Carlos Zago tem passagem pelo Bolívar e The Strongest. Atualmente, O treinador retornou ao Brasil para dirigir o Botafogo da Paraíba, que busca acesso à série B do brasileirão.

O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2026. Por outro lado, a Bolívia ainda busca vaga no mundial. Para garantir vaga na repescagem, A equipe de Óscar Villegas precisa vencer o Brasil e torcer para que a Colômbia segure ao menos um empate contra a Venezuela.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias