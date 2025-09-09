Brasileiro responsável por jogo do Brasil na altitude? Entenda o caso
Treinador brasileiro foi consultado sobre mudança
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta terça-feira (09), o Brasil enfrenta a Bolívia no Estádio Municipal de El Alto, que está a cerca de 4.150 metros acima do nível do mar, pela última rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026. A realização do jogo na cidade de El Alto está diretamente ligada ao treinador brasileiro Antônio Carlos Zago.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Zé Roberto aponta favoritos na Champions e relembra duelo com Barcelona: ‘Bobinho gigante’
Futebol Internacional09/09/2025
- Futebol Internacional
Estádio de Bolívia e Brasil já foi palco de morte; veja o que aconteceu
Futebol Internacional09/09/2025
- Futebol Internacional
Bolívia nunca perdeu em El Alto nas Eliminatórias; confira retrospecto
Futebol Internacional09/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Antônio Carlos Zago dirigiu a Bolívia entre outubro de 2023 e julho de 2024. Com 14 jogos e técnico de 56 anos conquistou apenas três vitórias.
Durante sua passagem pelo comando da seleção da Bolívia, Zago foi consultado pelo presidente da Federação Boliviana de Futebol sobre a decisão de transferir as partidas da seleção local.
As partidas da seleção boliviana pelas Eliminatórias para a Copa eram disputas no estádio Hernando Siles, em La paz, a 3.650 m de altitude. Hoje, a Bolívia manda seus jogos na cidade de El Alto, a cerca de 4.150 metros acima do nível do mar.
Em entrevista ao UOL, o treinador paulista foi claro sobre a mudança das partidas para um estádio de maior altitude
— Levaram para El Alto porque é mais alto. Não tem jeito. E quando o presidente veio conversar comigo, eu aceitei de pronto. — afirmou Zago
— A Bolívia tem todo o direito de jogar em La Paz ou em El Alto. Eles estão acostumados e vão tirar proveito também. Talvez no futuro a Bolívia consiga exportar jogadores e os jogos sejam em Santa Cruz de la Sierra. Eles têm que tirar proveito de alguma coisa — completou o treinador
No futebol boliviano, Antônio Carlos Zago tem passagem pelo Bolívar e The Strongest. Atualmente, O treinador retornou ao Brasil para dirigir o Botafogo da Paraíba, que busca acesso à série B do brasileirão.
O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2026. Por outro lado, a Bolívia ainda busca vaga no mundial. Para garantir vaga na repescagem, A equipe de Óscar Villegas precisa vencer o Brasil e torcer para que a Colômbia segure ao menos um empate contra a Venezuela.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias