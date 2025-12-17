Napoli x Milan: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Supercopa da Itália
Confira todas as informações do duelo válido pela semifinal
- Matéria
- Mais Notícias
Napoli e Milan se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), pela semifinal da Supercopa da Itália. A partida será realizada no Al-Awwal Park, em Riade (SAU), com transmissão ao vivo da SportyNet.
Relacionadas
- Futebol Internacional
O ‘Cara a Cara’ de PSG e Flamengo, finalistas do Mundial
Futebol Internacional17/12/2025
- Futebol Internacional
Maresca agradece apoio da torcida do Chelsea em momento conturbado
Futebol Internacional17/12/2025
- Futebol Internacional
Esposa de Raphinha se revolta com seleção do The Best: ‘Injustiça’
Futebol Internacional17/12/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Napoli atravessa fase instável, mesmo classificado para a semifinal da Supercopa da Itália. A equipe vem de duas derrotas seguidas no Campeonato Italiano, para Udinese e Benfica, após ter mostrado competitividade ao vencer a Juventus em casa. Para o confronto, o time precisa ajustar o setor defensivo e terá baixas relevantes no meio-campo, já que Frank Anguissa e Kevin De Bruyne estão fora por lesão.
O Milan chega em situação mais equilibrada, sem derrotas recentes contra Sassuolo e Torino e apenas um revés no período, diante da Lazio. Com desempenho mais estável, a equipe busca a vaga na final, embora Massimiliano Allegri ainda tenha dúvida sobre a presença de Rafael Leão, que sente dores na virilha. Estão fora Matteo Gabbia, Youssouf Fofana e Santiago Giménez, todos por problemas físicos.
Tudo sobre o jogo entre Napoli e Milan (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Napoli 🆚 Milan
Semifinal — Supercopa da Itália
📆 Data e horário: quinta-feira, 18 de dezembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Al-Awwal Park, em Riade (SAU)
👁️ Onde assistir: SportyNet (YouTube)
🕴️Arbitragem: Luca Zufferli
📺 VAR: Gianluca Aureliano
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Napoli (Técnico: Antonio Conte)
Vanja Milinkovic-Savic; Alessandro Buongiorno, Amir Rrahmani e Sam Beukema; Leonardo Spinazzola, Scott McTominay, Eljif Elmas e Giovanni Di Lorenzo; Noa Lang, Rasmus Höjlund e David Neres.
Milan (Técnico: Massimiliano Allegri)
Mike Maignan; Strahinja Pavlovic, Koni De Winter e Fikayo Tomori; Davide Bartesaghi, Adrien Rabiot, Luka Modric, Ruben Loftus e Alexis Saelemaekers.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias