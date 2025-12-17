menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Napoli x Milan: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Supercopa da Itália

Confira todas as informações do duelo válido pela semifinal

Avatar
Lance!
Nápoles (ITA)
Dia 17/12/2025
11:59
Napoli x Milan: onde assistir pelo Campeonato Italiano (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraNapoli x Milan: onde assistir pelo Campeonato Italiano (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Napoli e Milan se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), pela semifinal da Supercopa da Itália. A partida será realizada no Al-Awwal Park, em Riade (SAU), com transmissão ao vivo da SportyNet.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Escudo-NAPOLI
NAP
Escudo-MILAN
MIL
Semifinal
Supercopa da Itália
Data e Hora
Quinta-feira, 18 de dezembro, às 16h (de Brasília)
Local
Al-Awwal Park, em Riade (SAU)
Árbitro
Luca Zufferli
Var
Gianluca Aureliano
Onde assistir
SportyNet

O Napoli atravessa fase instável, mesmo classificado para a semifinal da Supercopa da Itália. A equipe vem de duas derrotas seguidas no Campeonato Italiano, para Udinese e Benfica, após ter mostrado competitividade ao vencer a Juventus em casa. Para o confronto, o time precisa ajustar o setor defensivo e terá baixas relevantes no meio-campo, já que Frank Anguissa e Kevin De Bruyne estão fora por lesão.

continua após a publicidade

O Milan chega em situação mais equilibrada, sem derrotas recentes contra Sassuolo e Torino e apenas um revés no período, diante da Lazio. Com desempenho mais estável, a equipe busca a vaga na final, embora Massimiliano Allegri ainda tenha dúvida sobre a presença de Rafael Leão, que sente dores na virilha. Estão fora Matteo Gabbia, Youssouf Fofana e Santiago Giménez, todos por problemas físicos.

Tudo sobre o jogo entre Napoli e Milan (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Napoli 🆚 Milan
Semifinal — Supercopa da Itália
📆 Data e horário: quinta-feira, 18 de dezembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Al-Awwal Park, em Riade (SAU)
👁️ Onde assistir: SportyNet (YouTube)
🕴️Arbitragem: Luca Zufferli
📺 VAR: Gianluca Aureliano 

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Napoli (Técnico: Antonio Conte)
Vanja Milinkovic-Savic; Alessandro Buongiorno, Amir Rrahmani e Sam Beukema; Leonardo Spinazzola, Scott McTominay, Eljif Elmas e Giovanni Di Lorenzo; Noa Lang, Rasmus Höjlund e David Neres.

Milan (Técnico: Massimiliano Allegri)
Mike Maignan; Strahinja Pavlovic, Koni De Winter e Fikayo Tomori; Davide Bartesaghi, Adrien Rabiot, Luka Modric, Ruben Loftus e Alexis Saelemaekers.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Pervis Estupinan x Matteo Politano em Milan x Napoli pelo Italiano (Foto: Piero Cruciatti / AFP)
Pervis Estupinan e Matteo Politano em Milan x Napoli pelo Campeonato Italiano (Foto: Piero Cruciatti / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias